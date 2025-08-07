«Не искушен хорошими ролями»: Актер Владимир Епифанцев признался, что за всю карьеру не исполнил ни одной достойной роли
Владимир Епифанцев признался, что за всю свою карьеру не сыграл ни одной достойной роли. Актеру уже 53 года, однако он говорит что до сих пор не определился с профессией. В интервью «Газете.Ru» артист объяснил причину своих сомнений.
Епифанцев считает, что работа актером стала для него случайным выбором. Истинные интересы звезды лежат в других творческих сферах. Если его роль в кино однажды заменят нейросети, актер готов переключиться на пошив качественной одежды. Он объяснил, что уже занимается этим в свободное время для души.
Он хочет приносить пользу людям, создавая что-то долговечное и стильное.
«Тем не менее актерская профессия позволяет мне рассматривать свою жизнь как метафору. Я не искушен хорошими ролями, но мне кажется — настало время это изменить. Хоть я и известный актер, однако хороших ролей еще не было», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».Актер возлагает большие надежды на свою главную роль в грядущем сериале «НейроВася». Она может стать переломным моментом в карьере Епифанцева. Напомним, что за свою актерскую деятельность он исполнил более 100 ролей в кино, включая сериал «Два холма».
