«Не искушен хорошими ролями»: Актер Владимир Епифанцев признался, что за всю карьеру не исполнил ни одной достойной роли

07 августа 2025, 05:08

Актер Владимир Епифанцев заявил, что за всю карьеру не сыграл ни одной хорошей роли

Владимир Епифанцев (Фото: кадр видео Instagram* @vladimirepifantsev69)

Владимир Епифанцев признался, что за всю свою карьеру не сыграл ни одной достойной роли. Актеру уже 53 года, однако он говорит что до сих пор не определился с профессией. В интервью «Газете.Ru» артист объяснил причину своих сомнений.





Епифанцев считает, что работа актером стала для него случайным выбором. Истинные интересы звезды лежат в других творческих сферах. Если его роль в кино однажды заменят нейросети, актер готов переключиться на пошив качественной одежды. Он объяснил, что уже занимается этим в свободное время для души.



Он хочет приносить пользу людям, создавая что-то долговечное и стильное.





«Тем не менее актерская профессия позволяет мне рассматривать свою жизнь как метафору. Я не искушен хорошими ролями, но мне кажется — настало время это изменить. Хоть я и известный актер, однако хороших ролей еще не было», — пояснил он в беседе с «Газетой.Ru».