«Дополнительные рейсы»: Россиянам рассказали про цены на вновь доступные полёты в ОАЭ и Иран

Туроператор Мкртчян: отели в ОАЭ начнут поднимать цены в конце сентября

Минтранс и Росавиация сняли ограничения на полёты в ОАЭ и над территорией Ирана, сообщает РБК. Российские перевозчики могут летать в аэропорты Ирана и выполнять транзитные рейсы через воздушное пространство страны с учётом рекомендаций иранских авиационных властей.





Напомним, что авиакомпании приостановили рейсы в ОАЭ после начала военных действий США и Израиля против Ирана в конце февраля — начале марта 2026 года. Специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке.



Вице-президент Альянса туристических агентств Александр Мкртчян в беседе с «Радио 1» заявил, что такое решение очень положительно. Он также отметил, что иностранные перевозчики выполняли рейсы из России в страны Ближнего Востока в тот период, когда российским компаниям это было запрещено.





«Российские граждане вынуждены летать иностранными авиакомпаниями. А не российскими, потому что Росавиация, Минтранс запрещали российским перевозчикам выполнять рейсы. Полноценное восстановление туристического потока начнётся с сентября-октября 2026 года. Июнь, июль и август — низкий сезон для Ближнего Востока. К октябрю-ноябрю ожидаются показатели, сопоставимые с периодом до конца февраля», — сказал он.

«Мой совет — не покупать в долгую, а брать вперёд на пару недель. На майские праздники существенного роста цен не ожидается. До праздников осталась одна неделя, и российские перевозчики не успеют массово поставить дополнительные рейсы. Отели начнут заметно поднимать цены во второй половине сентября», — подчеркнул Мкртчян.