«Не легче»: Алёна Водонаева рассказала о возвращении сына из опасной зоны в ОАЭ
Телеведущая Алёна Водонаева в личном блоге сообщила подписчикам о возвращении своего 17-летнего сына Богдана из ОАЭ.
Подросток провёл неделю в Эмиратах и столкнулся с трудностями при попытке вылететь домой — самолёт развернули из-за ракетной опасности. Водонаева рассказала, что после отмены рейса сын снял апартаменты в пригороде Дубая.
«Для большей безопасности. Парковка там тоже была, но, слава Богу, не пришлось туда спускаться, всю неделю спали в кроватях. Мне от этого легче не было. И больше всего меня беспокоило небезопасное небо», — поделилась переживаниями телеведущая.Некоторые подписчики поинтересовались, почему несовершеннолетний сын Алёны путешествует без сопровождения взрослых.
«Мой несовершеннолетний ребёнок летает либо со своей матерью, либо со своим отцом. Просьба не задавать мне тупых вопросов», — парировала Водонаева.Ранее Алёна Водонаева назвала деньги главным приоритетом.