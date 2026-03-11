«Не легче»: Алёна Водонаева рассказала о возвращении сына из опасной зоны в ОАЭ

11 марта 2026, 13:18

Алёна Водонаева сообщила о возвращении сына из ОАЭ после отмены рейса

Алёна Водонаева (Фото: Instagram* @alenavodonaeva)

Телеведущая Алёна Водонаева в личном блоге сообщила подписчикам о возвращении своего 17-летнего сына Богдана из ОАЭ.





Подросток провёл неделю в Эмиратах и столкнулся с трудностями при попытке вылететь домой — самолёт развернули из-за ракетной опасности. Водонаева рассказала, что после отмены рейса сын снял апартаменты в пригороде Дубая.

«Для большей безопасности. Парковка там тоже была, но, слава Богу, не пришлось туда спускаться, всю неделю спали в кроватях. Мне от этого легче не было. И больше всего меня беспокоило небезопасное небо», — поделилась переживаниями телеведущая.

«Мой несовершеннолетний ребёнок летает либо со своей матерью, либо со своим отцом. Просьба не задавать мне тупых вопросов», — парировала Водонаева.