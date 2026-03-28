Фирма в ОАЭ заявила о серьезном ущербе предприятию в Абу-Даби
В ОАЭ компания Emirates Global Aluminum (EGA) сообщила о серьезном ущербе, который нанесли ее предприятию в Абу-Даби. Об этом говорится в заявлении фирмы.
Ранее власти эмирата проинформировали, что в субботу утром шесть человек пострадали из-за падения обломков сбитой ракеты на территорию специальной экономической зоны KEZAD. Там возникли три пожара, впоследствии ликвидированные.
Уточняется, что инцидент произошел на заводе в Ат-Тауиле. Компания продолжает оценивать масштаб разрушений. Несколько сотрудников получили ранения, не представляющие угрозы для жизни.
Отмечается, что в 2025 году этот плавильный завод выпустил 1,6 миллиона тонн литого металла. К моменту эскалации конфликта на Ближнем Востоке компания располагала значительными запасами продукции в пути, а также накопленными резервами на складах в ряде зарубежных стран.
