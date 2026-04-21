Три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте в Бурятии

21 апреля 2026, 06:18

Три человека погибли от переохлаждения при спуске с горы Мунку-Сардык в Бурятии

Три человека, по предварительной информации, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.