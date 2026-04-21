Три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте в Бурятии

Фото: iStock/Mumemories

Три человека, по предварительной информации, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.



Отмечается, что группа была зарегистрирована. Личности погибших в настоящий момент устанавливают, обстоятельства трагедии также уточняются. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

Ранее «Радио 1» передавало, что в ночь с 20 на 21 апреля у восточного побережья Камчатки учёные зафиксировали землетрясение. В населённых пунктах полуострова интенсивность природного явления предварительно оценили в 3 балла.

Вчера стало известно, что народный артист России, выдающийся скрипач и дирижёр Сергей Стадлер скончался в возрасте 63 лет. Он умер на борту самолёта, следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Стамбул.

Мария Моисеева

