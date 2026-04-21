Три человека погибли от переохлаждения на туристическом маршруте в Бурятии
Три человека, по предварительной информации, погибли от переохлаждения на туристическом маршруте при спуске с горы Мунку-Сардык в Окинском районе Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Отмечается, что группа была зарегистрирована. Личности погибших в настоящий момент устанавливают, обстоятельства трагедии также уточняются. На место происшествия выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Читайте также: