«Не время для гуляний»: Педиатр рассказала, как пережить аномальные морозы с детьми

23 января 2026, 13:41

Педиатр Сепиханова: с детьми в мороз не следует гулять больше 40 минут

В Подмосковье ожидаются серьёзные морозы. Как обезопасить детей в такую погоду? Можно ли гулять и как правильно одеваться?





Заведующий санаторным отделением Ники Детства Мадинат Сепиханова в беседе с «Радио 1» заявила, что главный принцип защиты от переохлаждения — правило трёх слоёв.





«Необходимо соблюдать как бы правило трёх слоёв: первый слой должен отводить влагу, второй — сохранять тепло, третий — защищать от ветра и снега», — сказала она.

«Не более 30 — 40 минут для детей двух-трёх лет. Если вы видите, что ребёнок мёрзнет, сокращайте время лучше до 10 — 15 минут. Для детей старше 7 лет при активном движении допустимо гулять до 90 минут, но лучше разбить это время на два выхода. Для грудничков и младенцев до 3 месяцев при температуре ниже -20°C от прогулок лучше отказаться, заменив их коротким сном у открытого окна или на застеклённом балконе», — посоветовала врач.

«Важно следить, чтобы были закрыты шея, уши, руки. Необходимо смотреть, чтобы ребёнок не вспотел, находясь дома, потому что в мокром заморозиться гораздо проще. А если столбик термометра опускается ниже -25°C, то безопаснее всего отказаться от долгих прогулок или свести их к необходимому минимуму», — заключила эксперт.