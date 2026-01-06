Россиянам назвали основной принцип при выборе одежды для зимних прогулок

06 января 2026, 14:25

Врач Николенко: главный принцип зимней экипировки ребёнка — многослойность

Фото: Istock/OksanaKiian

Педиатр Артём Николенко рассказал, как одевать детей на зимнюю прогулку. По его мнению, главный принцип в этом вопросе — многослойность. Первый слой — термобельё, отводящее влагу. Второй — утепляющий, например, флис. Третий — мембранная куртка, защищающая от снега.





В беседе с «RT» Николенко подчеркнул, что при активных играх один слой можно снять, чтобы избежать перегрева. Одежда должна быть лёгкой, но тёплой. Обувь нужна водонепроницаемая, с нескользящей подошвой и не тесная. Врач отметил, что для малышей особенно важна теплоизоляция.

«Нужно быть очень внимательными и часто проверять состояние ребёнка. Особое внимание уделите перчаткам или варежкам, шарфам и шапкам — они помогут сохранить тепло. Малышам необходимы также дополнительные слои в виде термобелья, особенно если прогулка длится более 30 минут», — заявил педиатр.