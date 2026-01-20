Подмосковные врачи рассказали, когда частые простуды у дошкольника – норма
Частые простуды у ребёнка дошкольного возраста являются нормой, если он болеет ОРВИ шесть – восемь раз в год, а во время адаптации – и чаще. Также, согласно современным клиническим рекомендациям, не стоит волноваться, если маленький пациент выздоравливает за 7-10 дней без осложнений.
Об этом рассказали врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля.
«Родители часто спрашивают нас, почему ребёнок болеет снова и снова, не ослаблен ли его иммунитет? Дети болеют так часто, потому что их иммунная система только формируется, и каждая встреча с вирусом является своеобразной тренировкой. Особенно может расти заболеваемость в период адаптации к детскому саду, школе или новому коллективу», – отметили врачи.О дополнительном обследовании стоит задуматься, если болезнь затягивается дольше 10-14 дней; часто развиваются осложнения в виде отитов, бронхитов и синуситов; ребёнок плохо набирает вес, быстро утомляется; появляются длительный кашель, храп во сне; эпизодов болезни насчитывается больше 10-12 в год, а также в случае аллергических проявлений или проблем с желудочно-кишечным трактом.
Чаще всего на практике в этих случаях выявляют аденоиды и хронические ЛОР-инфекции; дефицит витаминов и микроэлементов; аллергические заболевания; незрелость иммунной системы в период адаптации.
«Не нужно самостоятельно назначать иммуномодуляторы или витамины. Чтобы выявить настоящую причину, лучше пройти осмотр педиатра и при необходимости – обследование. Если ребёнок болеет чаще сверстников, плохо переносит инфекции или вы просто переживаете, приходите на консультацию. Мы поможем разобраться, нужно ли углублённое обследование, или это естественный этап развития иммунитета», – сказала, заведующая педиатрическим отделением ДКЦ Юлия Ровенская.Она призвала родителей не искать волшебные таблетки, а понять причину частых детских недомоганий и действовать целенаправленно.