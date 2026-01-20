Подмосковные врачи рассказали, когда частые простуды у дошкольника – норма

20 января 2026, 14:40

оригинал Фото: istockphoto / Valeriy_G

Частые простуды у ребёнка дошкольного возраста являются нормой, если он болеет ОРВИ шесть – восемь раз в год, а во время адаптации – и чаще. Также, согласно современным клиническим рекомендациям, не стоит волноваться, если маленький пациент выздоравливает за 7-10 дней без осложнений.





Об этом рассказали врачи Детского научно-клинического центра им. Л.М. Рошаля.

«Родители часто спрашивают нас, почему ребёнок болеет снова и снова, не ослаблен ли его иммунитет? Дети болеют так часто, потому что их иммунная система только формируется, и каждая встреча с вирусом является своеобразной тренировкой. Особенно может расти заболеваемость в период адаптации к детскому саду, школе или новому коллективу», – отметили врачи.

«Не нужно самостоятельно назначать иммуномодуляторы или витамины. Чтобы выявить настоящую причину, лучше пройти осмотр педиатра и при необходимости – обследование. Если ребёнок болеет чаще сверстников, плохо переносит инфекции или вы просто переживаете, приходите на консультацию. Мы поможем разобраться, нужно ли углублённое обследование, или это естественный этап развития иммунитета», – сказала, заведующая педиатрическим отделением ДКЦ Юлия Ровенская.