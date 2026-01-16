Крещенские купания для детей: что важно знать родителям?
Крещенские купания остаются одной из самых известных зимних традиций. В прорубь нередко заходят не только взрослые, но и дети. Подмосковные врачи напоминают: для детского организма ледяная вода — серьезное испытание, поэтому к таким купаниям нужно подходить особенно внимательно. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.
Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова отмечает, что резкое погружение в холод может навредить здоровью ребенка.
«Окунание в ледяную воду — серьезный стресс для детского организма. У детей еще несовершенна система терморегуляции, резкое переохлаждение может привести к сбою дыхания и нарушению сердечного ритма», — объясняет врач.Кроме того, переохлаждение ослабляет защитные силы организма. От переохлаждения организм ребенка может стать уязвимым к простуде и вирусам.
Врачи не рекомендуют купание в проруби детям до трех лет — им допустимо только непродолжительное обтирание. Также от погружения лучше отказаться детям младше 12 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями сердца, нервной системы и ЛОР-органов. Под запретом купание и при любых признаках простуды, ОРВИ или общего недомогания.
Если ребенок старшего возраста здоров, знаком с закаливанием и сам хочет окунуться, важно соблюдать правила безопасности.
«Купаться можно только в специально оборудованных купелей, обязательно в сопровождении взрослого», — подчеркивает Ксения Гусарова.Врач советует заранее провести подготовку:
- взять купальник,
- теплый халат,
- полотенце,
- нескользящую обувь,
- сухую одежду,
- термос с горячим чаем.
Специалисты напоминают: забота о здоровье всегда важнее традиций. Если есть сомнения, безопасной альтернативой станет символическое обтирание холодной водой.