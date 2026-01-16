Крещенские купания для детей: что важно знать родителям?

16 января 2026, 13:50

Крещенские купания остаются одной из самых известных зимних традиций. В прорубь нередко заходят не только взрослые, но и дети. Подмосковные врачи напоминают: для детского организма ледяная вода — серьезное испытание, поэтому к таким купаниям нужно подходить особенно внимательно. Об этом рассказали в Минздраве Московской области.





Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова отмечает, что резкое погружение в холод может навредить здоровью ребенка.

«Окунание в ледяную воду — серьезный стресс для детского организма. У детей еще несовершенна система терморегуляции, резкое переохлаждение может привести к сбою дыхания и нарушению сердечного ритма», — объясняет врач.

«Купаться можно только в специально оборудованных купелей, обязательно в сопровождении взрослого», — подчеркивает Ксения Гусарова.

