«Мир без любви — ад»: Мария Захарова рассказала о своей системе ценностей

23 сентября 2026, 13:40

Мария Захарова: именно любовь наполняет все смыслом

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала любовь главным понятием среди пяти предложенных ей слов — «мир», «любовь», «я», «родина» и «мама». При этом она подчеркнула, что понимает любовь не как еще одну ценность в этом ряду, а как основу, которая придает смысл всем остальным.





Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Ведущий попросил ее расставить эти слова по приоритетности. Политик ответила: «Любовь: мама, родина, мир, я». По ее словам, без любви невозможно наполнить настоящим смыслом ни отношения между родителями и детьми, ни связь человека с Родиной, ни само понятие мира.





«Можно и ребенка родить, или быть ребенком, и жить в нелюбви и даже в ненависти. Вы знаете, что это бывает, и вы знаете, к чему это приводит», — сказала Захарова.

«Мир без любви превращается в ад», — подчеркнула представитель МИД.

«Вы же сейчас видите, все ходят и разбирают свои детские травмы. А с чем они связаны? Как правило, с отсутствием вот этой абсолютной любви», — сказала она.