«Мир без любви — ад»: Мария Захарова рассказала о своей системе ценностей
Мария Захарова: именно любовь наполняет все смыслом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала любовь главным понятием среди пяти предложенных ей слов — «мир», «любовь», «я», «родина» и «мама». При этом она подчеркнула, что понимает любовь не как еще одну ценность в этом ряду, а как основу, которая придает смысл всем остальным.
Об этом Захарова заявила в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv. Ведущий попросил ее расставить эти слова по приоритетности. Политик ответила: «Любовь: мама, родина, мир, я». По ее словам, без любви невозможно наполнить настоящим смыслом ни отношения между родителями и детьми, ни связь человека с Родиной, ни само понятие мира.
«Можно и ребенка родить, или быть ребенком, и жить в нелюбви и даже в ненависти. Вы знаете, что это бывает, и вы знаете, к чему это приводит», — сказала Захарова.Она отметила, что человек может формально быть гражданином своей страны, но при этом относиться к ней без любви, нежности и заботы. В таком случае, по ее мнению, само понятие Родины также теряет свое содержание.
«Мир без любви превращается в ад», — подчеркнула представитель МИД.Захарова также связала значение любви с детством. Она отметила, что многие переживания, которые человек разбирает уже во взрослом возрасте, могут быть связаны с недостатком ласки в детстве.
«Вы же сейчас видите, все ходят и разбирают свои детские травмы. А с чем они связаны? Как правило, с отсутствием вот этой абсолютной любви», — сказала она.Поэтому любовь для дипломата — основа, которая наполняет все смыслом.