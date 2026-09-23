Стали известны детали лечения Джигана в элитном израильском рехабе
Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) проходит трёхмесячное лечение в израильской клинике премиум-класса за пять млн рублей. Как сообщает Telegram-канал Mash, поводом стало ЧП: певец устроил перформанс со стрельбой в прислугу и охрану.
Сразу после жуткого инцидента Джигана увезли в рехаб в Ришон-ле-Ционе. Там он прошёл обыск, подписал договор и ознакомился со строгими правилами. Первые недели он проходил детокс. Затем началась терапия с психиатрами.
Четыре специалиста работают с ним постоянно и выясняют причины деструктивного поведения. Из развлечений — редкие поездки раз в месяц. Рэпер занимает всё свободное время спортом: бассейн, сауна, спортзал, групповые тренировки. Шеф-повар кормит его три раза в день. Он живёт в одноместной палате с кроватью, шкафом, кондиционером и душем.
Семья может навещать его хоть каждую неделю, но родственники не готовы. Они тоже работают с психологами. В остальном всё аскетично: карт нет, телефоном пользуется только под контролем сотрудников, везде сопровождающие. Сигареты просит через письменный запрос.
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