«Это не мой путь»: Волочкова объяснила, почему не поздравила дочь с днём рождения

23 сентября 2026, 12:29

Волочкова рассказала, почему не поздравила дочь Ариадну с днём рождения

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Анастасия Волочкова рассказала, почему не поздравила дочь Ариадну с днём рождения.





В беседе с Super балерина заявила, что не знает, где живёт девушка, и не может отправить ей цветы. Дочь, по её словам, сама не выходит на контакт.

«Ну да, не могу поздравить сейчас, мне не отвечают. Искать, требовать к себе любви — это просто не мой путь. Меня вся Россия любит больше, чем собственная дочь. Она живёт сейчас в Санкт-Петербурге, но где конкретно — я не знаю», — призналась Волочкова.

«Эти отношения моей семьи напитаны фальшью и лицемерием, ложью. Я не хочу их выстраивать, потому что это бесполезно. Они уже никогда не станут искренними», — сказала она.