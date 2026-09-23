«Самое страшное — это лесть»: Мария Захарова рассказала о хейте в Сети

23 сентября 2026, 13:09

Мария Захарова призналась, что читает комментарии о своей внешности

Мария Захарова (Фото: «Радио 1»)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как относится к комментариям в интернете, в том числе к обсуждениям своей внешности.





По словам дипломата в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, она давно сталкивается с агрессией и оскорблениями в Сети, однако не хочет полностью закрываться от чужого мнения.





«Я не хочу становиться бесчувственной. Мне интересно мнение, мне интересно размышлять над чем-то», — объяснила Захарова.

«Как только ты вырабатываешь броню, ты становишься бесчувственным вообще ко всему. А это очень страшно», — заявила она.