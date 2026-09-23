«Самое страшное — это лесть»: Мария Захарова рассказала о хейте в Сети
Мария Захарова призналась, что читает комментарии о своей внешности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как относится к комментариям в интернете, в том числе к обсуждениям своей внешности.
По словам дипломата в подкасте «Переговорка» на «Радио 1» и Propusk.tv, она давно сталкивается с агрессией и оскорблениями в Сети, однако не хочет полностью закрываться от чужого мнения.
«Я не хочу становиться бесчувственной. Мне интересно мнение, мне интересно размышлять над чем-то», — объяснила Захарова.Она подчеркнула, что со временем научилась различать причины, по которым люди оставляют те или иные комментарии. Часть критики, по ее словам, может быть обычной агрессией или ненавистью, а часть требует более внимательного анализа.
При этом Захарова считает, что опасность может представлять не только открытый хейт, но и чрезмерная лесть. По ее словам, от крайностей — как от похвалы, так и от клеветы — стоит дистанцироваться и смотреть на ситуацию более трезво.
Дипломат призналась, что комментарии о ее внешности ей встречаются регулярно, но не считает правильным выстраивать вокруг себя полную «броню».
«Как только ты вырабатываешь броню, ты становишься бесчувственным вообще ко всему. А это очень страшно», — заявила она.