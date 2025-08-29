29 августа 2025, 11:37

Фото: istockphoto / Konstanttin

Ежегодно 30 августа православная церковь чтит память святого священномученика Мирона Кизического, пострадавшего за веру в III веке. В народном календаре эта дата известна как Миронов день или Вдовьи помочи. В 2025 году праздник приходится на субботу. О том, ​что можно и нельзя делать 30 августа, расскажет «Радио 1».







Церковный праздник 30 августа: память святого Мирона

Традиции Миронова дня

Вдовьи помочи: помощь нуждающимся

Что нельзя делать в Миронов день 30 августа

Нельзя было ходить на кладбище — в этот день души умерших «навещают друг друга», и живым лучше не мешать;

запрещалось ссориться и выяснять отношения, чтобы не привлечь затяжные конфликты;

нельзя было отказывать в помощи — считалось, что иначе сам окажешься в нужде;

не рекомендовалось раскрывать планы — они могли не сбыться;

под запретом было гадание и вызов духов, чтобы не привлечь нечисть.

Что можно делать 30 августа

сжигать старые вещи и мусор, чтобы избавиться от болезней и ссор;

делать заготовки на зиму;

ходить в церковь, но не посещать кладбище;

обливать детей водой на пороге дома — для здоровья и защиты;

работать с усердием: считалось, что труд в этот день приносит щедрые результаты;

надевать светлую одежду — для привлечения удачи и благополучия.

