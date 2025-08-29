В Кировской области подводные охотники нашли двухметровый бивень мамонта
В Кировской области подводные охотники нашли на дне реки двухметровый бивень мамонта. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Бивень нашли охотники Андрей и Сергей на дне реки Молома в Даровском районе. Рыбаки надеялись поймать рыбу, но в ста метрах от берега обнаружили настоящий археологический артефакт. Потом мужчины вместе дотащили бивень до берега и сложили в машину.
Стоимость артефакта может превысить несколько миллионов. Только метровые экземпляры продаются по миллиону рублей и больше. Рыбаки же решили не зарабатывать, а отдать бивень в Вятский палеонтологический музей.
