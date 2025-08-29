Достижения.рф

В Кировской области подводные охотники нашли двухметровый бивень мамонта

Фото: istockphoto / Aunt_Spray

В Кировской области подводные охотники нашли на дне реки двухметровый бивень мамонта. Об этом сообщает telegram-канал Baza.



Бивень нашли охотники Андрей и Сергей на дне реки Молома в Даровском районе. Рыбаки надеялись поймать рыбу, но в ста метрах от берега обнаружили настоящий археологический артефакт. Потом мужчины вместе дотащили бивень до берега и сложили в машину.

Стоимость артефакта может превысить несколько миллионов. Только метровые экземпляры продаются по миллиону рублей и больше. Рыбаки же решили не зарабатывать, а отдать бивень в Вятский палеонтологический музей.

Иван Мусатов

