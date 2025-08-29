В России выявлен первый случай завоза лихорадки чикунгунья

29 августа 2025, 11:05

У прилетевшего в РФ из Шри-Ланки мужчины выявили лихорадку чикунгунья

Роспотребнадзор сообщил о первом в этом году завозном случае лихорадки чикунгунья в России: пациент находится в стационаре в состоянии средней тяжести.