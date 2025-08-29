В России выявлен первый случай завоза лихорадки чикунгунья
Роспотребнадзор сообщил о первом в этом году завозном случае лихорадки чикунгунья в России: пациент находится в стационаре в состоянии средней тяжести.
В ведомстве отметили, что ранее предупреждали о рисках завоза заболевания и были готовы к такой ситуации. По данным Роспотребнадзора, заболевший — мужчина, прилетевший в Москву из Шри‑Ланки, где отдыхал 10 дней. На следующий день после возвращения он обратился за медицинской помощью и был госпитализирован в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге.
ПЦР‑исследование в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора дало положительный результат на вирус чикунгунья, материал также направлен в ГНЦ «Вектор» для подтверждения диагноза.
