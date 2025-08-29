В СПЧ назвали российский регион, превратившийся в этноанклав
Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав вследствие безответственной и преступной миграционной политики местных властей. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.
Кабанов подчеркнул, что регион фактически разделён между бизнесом и администрацией, и выразил мнение, что подобную тенденцию необходимо искоренить.
Правозащитник также предположил, что возможный завоз в Россию ещё пяти миллионов мигрантов станет разрушительным для страны.
Ранее депутат Думы Югры Халид Таги-Заде, который в мае сделал провокационное заявление, назвав ХМАО исторической родиной узбеков, был лишён заработной платы. Коллеги обвиняли его в недостаточной эффективности и невыполнении депутатских обязанностей.
В своей речи Таги-Заде отметил, что Югра и часть Тюменской области «исторически являлись Сибирским ханством», последним правителем которого был хан Кучум из династии Шибанидов, выходцев из Бухарского ханства. Депутат предположил, что мигранты едут сюда как на историческую родину.
