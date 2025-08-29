В СПЧ назвали российский регион, превратившийся в этноанклав

29 августа 2025, 11:04

Кабанов: ХМАО превратился в этноанклав из-за политики местных властей

Фото: iStock/RadekProcyk

Член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов заявил, что Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) превратился в этноанклав вследствие безответственной и преступной миграционной политики местных властей. Свой комментарий он опубликовал в Telegram-канале.