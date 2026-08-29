29 августа 2026, 09:05

Фото: iStock/Simotion

30 августа православные вспоминают священномученика Мирона Кизического, а в народе этот день называют Мироновым днем, Мироном Ветрогоном и Вдовьими помочами. С праздником связывали необычные обряды, строгие запреты и приметы, по которым пытались предсказать погоду, урожай и даже будущие события. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Мирон Кизический: святой, который не отрекся от веры «На вдовий двор хоть щепку кинь»: день взаимопомощи Почему в Миронов день было принято сжигать вещи Традиции 30 августа Почему в Миронов день боялись зеркал и гаданий: запреты дня О чем говорила погода в Миронов день

Мирон Кизический: святой, который не отрекся от веры

Фото: iStock/Diy13

«На вдовий двор хоть щепку кинь»: день взаимопомощи

«На вдовий двор — хоть щепку кинь», — говорили люди.

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Почему в Миронов день было принято сжигать вещи

Фото: iStock/Irina Khabarova

Традиции 30 августа

Почему в Миронов день боялись зеркал и гаданий: запреты дня

Женщинам, особенно незамужним девушкам, не советовали долго смотреться в зеркало. По народным поверьям, оттуда могла выглянуть нечисть, которая способна завладеть красотой человека. Считалось также, что чрезмерное любование своим отражением может привести к потере красоты и здоровья.

Запрещались и гадания. Люди верили, что попытки заглянуть в будущее в этот день способны навлечь несчастья.

Не рекомендовалось злословить, сплетничать и обсуждать других людей. Считалось, что сказанное зло обязательно вернется к тому, кто его произнес.

Под запретом были ссоры и выяснение отношений: конфликт, начавшийся 30 августа, согласно поверьям, мог затянуться надолго.

Не советовали рассказывать окружающим о своих планах — считалось, что после этого задуманное может не осуществиться.

Еще одним строгим ограничением был запрет на посещение кладбища. По поверью, в этот день души умерших «ходят в гости» друг к другу, поэтому живым не следует тревожить их покой.



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О чем говорила погода в Миронов день