Миронов день 30 августа: почему в этот праздник нельзя смотреться в зеркало и отказывать в помощи, народные приметы и запреты
30 августа православные вспоминают священномученика Мирона Кизического, а в народе этот день называют Мироновым днем, Мироном Ветрогоном и Вдовьими помочами. С праздником связывали необычные обряды, строгие запреты и приметы, по которым пытались предсказать погоду, урожай и даже будущие события. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Мирон Кизический: святой, который не отрекся от веры
Священномученик Мирон жил в III веке в греческой Ахаии и был пресвитером. Он происходил из знатной семьи, получил хорошее образование, но выбрал духовный путь. Святого отличали добрый нрав, милосердие и мужество, а во времена гонений на христиан он открыто защищал свою паству.
Согласно преданию, во время рождественской службы в храм ворвался местный правитель Антипатр с воинами. Он приказал схватить молящихся, однако Мирон вступился за них и обвинил правителя в жестокости. За это священника подвергли жестоким истязаниям.
Святого повесили и строгали тело железными гребнями, а затем бросили в раскаленную печь. Однако огонь не причинил Мирону вреда, тогда как около 150 находившихся поблизости людей были опалены вырвавшимся пламенем. Антипатр пытался заставить Мирона отказаться от веры, но получил решительный отказ.
После новых мучений правитель, пораженный стойкостью святого, впал в отчаяние и лишил себя жизни. Самого Мирона затем отвели в Кизик, где ему отсекли голову. Его мученическая кончина стала символом терпения, духовной стойкости и преданности христианским идеалам.
«На вдовий двор хоть щепку кинь»: день взаимопомощи
В народной традиции 30 августа получило название Вдовьи помочи. Особое внимание в этот день уделяли вдовам, сиротам и другим людям, оставшимся без поддержки.
Сельская община помогала таким семьям с хозяйственными делами: вместе косили сено, жали хлеб, удобряли поля, рубили дрова и молотили снопы. Помощь считалась не просто доброй традицией, а важной частью жизни общины.
«На вдовий двор — хоть щепку кинь», — говорили люди.
Считалось, что отказать нуждающемуся 30 августа нельзя: согласно поверьям, человек, который отвернется от чужой беды, сам может оказаться в трудном положении.
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Почему в Миронов день было принято сжигать вещи
Миронов день приходился на время, когда лето постепенно уступало место осени. В некоторых регионах уже начинался активный листопад, усиливался ветер, а крестьяне завершали полевые работы и готовились к холодам.
Особое внимание уделяли уборке дома. Старые и ненужные вещи старались выбросить, а еще лучше — сжечь. Считалось, что вместе с ними огонь способен забрать из жилища печаль, болезни, ссоры, неудачи и прочий негатив.
Для защиты дома от нечистой силы и злых людей над входом развешивали обереги из природных материалов. Особое значение придавали старым лаптям: считалось, что чем больше их находится над входом в избу, тем надежнее жилище защищено от порчи, зависти и дурного глаза.
Традиции 30 августа
С Мироновым днем связывали и необычный обряд, который символизировал окончание теплого времени года. Насекомых помещали в яичную скорлупу и закапывали в землю, словно провожая лето и встречая приближение прохлады.
Еще одной традицией было обливание детей водой из колодца. Предки верили, что такая процедура поможет укрепить здоровье и подготовить ребенка к осенним и зимним болезням.
30 августа также считалось подходящим временем для домашних заготовок на зиму. Хозяйки солили грибы, варили компоты и варенья, сушили ягоды и занимались другими запасами. При этом во время приготовления старались не ссориться и не повышать голос: существовало поверье, что из-за ругани соленья и варенья могут получиться невкусными.
Почему в Миронов день боялись зеркал и гаданий: запреты дня
С 30 августа было связано множество запретов.
- Женщинам, особенно незамужним девушкам, не советовали долго смотреться в зеркало. По народным поверьям, оттуда могла выглянуть нечисть, которая способна завладеть красотой человека. Считалось также, что чрезмерное любование своим отражением может привести к потере красоты и здоровья.
- Запрещались и гадания. Люди верили, что попытки заглянуть в будущее в этот день способны навлечь несчастья.
- Не рекомендовалось злословить, сплетничать и обсуждать других людей. Считалось, что сказанное зло обязательно вернется к тому, кто его произнес.
- Под запретом были ссоры и выяснение отношений: конфликт, начавшийся 30 августа, согласно поверьям, мог затянуться надолго.
- Не советовали рассказывать окружающим о своих планах — считалось, что после этого задуманное может не осуществиться.
- Еще одним строгим ограничением был запрет на посещение кладбища. По поверью, в этот день души умерших «ходят в гости» друг к другу, поэтому живым не следует тревожить их покой.
О чем говорила погода в Миронов день
Особое внимание 30 августа уделяли погоде. По силе и направлению ветра крестьяне пытались определить, какой будет предстоящая осень.
- Если ветер усиливался, считалось, что ближайшие дни сохранят тепло. Сильный ветер также связывали с переменами в жизни и неожиданными новостями.
- Пасмурное небо и плотные тучи предвещали продолжительное ненастье и затяжную слякоть.
- Туман, напротив, считался хорошим знаком: по одной из примет, после него устанавливалась ясная погода.
- Заморозки под утро воспринимались как благоприятный признак — они обещали богатый урожай в следующем году.
- Если журавли уже улетели, ожидали ранней зимы и заморозков к Покрову 14 октября.
- Ясный и солнечный день связывали с ранней и теплой весной.
Считалось также, что если в Миронов день за одним столом собирается вся семья, год будет спокойным и благополучным. Встреча с вдовой или сиротой, особенно если человеку оказать помощь, обещала душевное очищение. А сон, приснившийся накануне праздника, в народе называли вещим.