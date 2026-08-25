Тревога и стресс не отпускают? Эти простые приёмы помогут за считанные минуты вернуть контроль над эмоциями
Стресс способен застать врасплох в самый обычный момент: после резкого разговора, неприятного сообщения или очередной тревожной новости. Иногда кажется, что эмоции вот-вот выйдут из-под контроля, а мысли продолжают прокручивать случившееся по кругу — но несколько простых действий могут помочь быстро изменить состояние и не дать напряжению испортить весь день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Как остановить волну тревоги за несколько минут
Когда человек испытывает стресс, организм автоматически напрягается: учащается сердцебиение, дыхание становится поверхностным и быстрым, а тревога может усиливаться. Один из самых простых способов снизить напряжение — замедлить дыхание.
Можно сделать несколько глубоких вдохов через нос и медленных выдохов через рот. Например, вдыхать на четыре счета, а выдыхать на шесть. При этом полезно сосредоточиться именно на процессе: почувствовать, как воздух проходит через нос, а грудная клетка поднимается и опускается.
Можно использовать и визуализацию: медленно вдохнуть через нос, представляя, что вместе с воздухом приходит спокойствие, а на выдохе представить, что уходят стресс и напряжение. Даже несколько минут такой практики помогают переключить внимание и постепенно снизить интенсивность эмоций.
Выплеснуть мысли, которые не дают успокоиться
При сильном стрессе мысли могут хаотично повторяться, усиливая беспокойство и мешая сосредоточиться. В такой ситуации стоит записать все, что происходит в голове, на бумаге или в заметках телефона.
Не нужно подбирать точные формулировки или красиво выстраивать текст. Главная задача — просто выгрузить накопившиеся мысли. Благодаря этому переживания становятся более структурированными, а их интенсивность может уменьшиться.
Иногда уже во время записи ситуация начинает выглядеть менее запутанной и пугающей, чем казалось в первые минуты после неприятного события.
Не прокручивать конфликт снова и снова, а переключать внимание
После тяжелого разговора человек может бесконечно вспоминать сказанное, выяснять, кто был прав, и представлять, как следовало ответить. Такое мысленное возвращение к ситуации только усиливает тревогу.
Вместо этого полезно ненадолго переключиться на другое занятие. Можно помыть посуду, развесить белье, посмотреть в окно, выйти на улицу или перейти в другую комнату.
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Даже небольшая пауза дает мозгу возможность отойти от эмоционально насыщенной ситуации. Когда внимание переключается на другую деятельность, напряжение постепенно снижается, а произошедшее можно оценить спокойнее.
Движение помогает сбросить напряжение
Стресс влияет не только на эмоции, но и на тело. Мышцы напрягаются, организм переходит в состояние повышенной готовности, а раздражение и тревога могут накапливаться.
Чтобы дать этому напряжению выход, необязательно выполнять сложные упражнения или отправляться в спортзал. Достаточно быстро пройтись, подняться по лестнице или сделать легкую разминку. Даже 5–10 минут активности помогают расслабить мышцы и переключить внимание.
Для долгосрочной поддержки устойчивости к стрессу подходят регулярные прогулки, умеренная физическая активность и йога.
Заземление, когда тревожные мысли захватывают полностью
Иногда человек настолько погружается в неприятные мысли, что перестает замечать происходящее вокруг. В такой ситуации может помочь техника «Заземление», которая возвращает внимание к настоящему моменту.
Попробуйте назвать пять вещей, которые видите, четыре предмета, которых можете коснуться, три звука, которые слышите, два запаха и одно ощущение в теле. Простые детали окружающей обстановки помогают переключить внимание с тревожных мыслей на реальные ощущения.
Еще один вариант — сделать несколько медленных глотков воды. Само действие заставляет немного замедлиться и дает возможность взять эмоциональную паузу.
Смена места как способ борьбы со стрессом
После ссоры или неприятного разговора бывает сложно успокоиться там же, где все произошло. В таком случае полезно хотя бы ненадолго сменить обстановку.
Можно выйти на улицу, перейти в другую комнату или просто пройтись по коридору. Смена пространства помогает разорвать связь с ситуацией и постепенно уменьшить эмоциональный накал.
Если конфликт еще продолжается, такая пауза может не дать разговору перерасти в новую ссору.
Не подпитывать стресс новостями и соцсетями
Когда человек нервничает, ему часто хочется отвлечься на телефон, социальные сети, мессенджеры или сериалы. Однако бесконечный поток информации способен дать обратный эффект.
Особенно сильно тревогу могут усиливать негативные новости, рабочие и школьные чаты, постоянные уведомления и бесконечная лента социальных сетей. Поэтому в напряженный момент лучше временно отложить телефон и отключить уведомления.
Информационная перегрузка возникает не только из-за количества времени перед экраном. На эмоциональное состояние влияет и содержание контента: противоречивая информация, тревожные сообщения и постоянное сравнение себя с другими способны поддерживать ощущение нестабильности и собственной несостоятельности.
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Что изменить, чтобы стресс не возвращался снова
Если напряжение становится постоянным, одних быстрых приемов может быть недостаточно. Важную роль играют регулярный сон, сбалансированное питание, физическая активность, отдых и занятия, которые действительно нравятся.
Не стоит полностью отказываться от досуга из-за нехватки времени. Хобби помогает переключаться после работы и восстанавливать силы. Это может быть рисование, музыка, садоводство, шитье или любое другое занятие.
Полезно также следить за тем, как вы разговариваете с собой. Постоянная самокритика, неуверенность и катастрофические прогнозы способны поддерживать напряжение. Более спокойный и доброжелательный внутренний диалог помогает справляться с негативными эмоциями.
Еще одна привычка — фиксировать то, за что вы благодарны. Можно вести дневник и записывать приятные события, удачные моменты или простые вещи, которые вызывают положительные эмоции.
Что делать, если стресс уже мешает жить
Полностью избежать стрессовых ситуаций невозможно. Однако можно научиться замечать первые признаки напряжения и вовремя переключаться, пока эмоции не стали слишком сильными.
Если стресс сохраняется несколько недель, усиливается или начинает серьезно мешать работе, учебе, общению и привычной жизни, стоит обратиться за профессиональной помощью. Особенно важно не игнорировать постоянные нарушения сна, питания, выраженную утомляемость, боли, нервные тики, потерю интереса к привычным занятиям и стремление избегать общения.
В момент сильного напряжения полезно напомнить себе, что острое состояние не будет длиться вечно. Простая мысль «это временно» помогает немного отстраниться от эмоций, вернуть ощущение контроля и дождаться момента, когда переживания начнут ослабевать.
Главное — заранее найти несколько способов, которые подходят именно вам. Тогда в следующий напряженный момент не придется действовать наугад: можно будет выбрать дыхание, движение, смену обстановки, заземление или информационную паузу и постепенно вернуть себе спокойствие.