25 августа 2026, 11:31

Фото: iStock/AaronAmat

Стресс способен застать врасплох в самый обычный момент: после резкого разговора, неприятного сообщения или очередной тревожной новости. Иногда кажется, что эмоции вот-вот выйдут из-под контроля, а мысли продолжают прокручивать случившееся по кругу — но несколько простых действий могут помочь быстро изменить состояние и не дать напряжению испортить весь день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».





Содержание Как остановить волну тревоги за несколько минут Выплеснуть мысли, которые не дают успокоиться Не прокручивать конфликт снова и снова, а переключать внимание Движение помогает сбросить напряжение Заземление, когда тревожные мысли захватывают полностью Смена места как способ борьбы со стрессом Не подпитывать стресс новостями и соцсетями Что изменить, чтобы стресс не возвращался снова Что делать, если стресс уже мешает жить

Как остановить волну тревоги за несколько минут

Выплеснуть мысли, которые не дают успокоиться

Фото: iStock/west

Не прокручивать конфликт снова и снова, а переключать внимание

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Движение помогает сбросить напряжение

Фото: iStock/fizkes

Заземление, когда тревожные мысли захватывают полностью

Смена места как способ борьбы со стрессом

Фото: iStock/Thx4Stock

Не подпитывать стресс новостями и соцсетями

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Что изменить, чтобы стресс не возвращался снова

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Что делать, если стресс уже мешает жить