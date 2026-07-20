«Мнимая тяжесть»: Диетолог рассказал, как есть лисички без вреда
Диетолог Пристанский: лисички не могут вызывать тяжесть
Жареная картошка с лисичками или баночка маринованных грибов от бабушки — для многих это вкус детства. Но насколько такие блюда полезны и стоит ли бояться «тяжести» в желудке?
Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно обращаться с дарами леса, чтобы получить максимум вкуса и минимум проблем.
«Многие хозяйки переживают, что при варке или жарке теряется вся польза. Но разрушаться при температурной обработке могут только бета-каротиноиды, что не критично. Мы всегда можем получить необходимые вещества из других продуктов», — сказал он.По словам эксперта, ощущение мнимой тяжести — индивидуальная особенность организма. Кто-то тяжесть чувствует от мяса, кто-то — от клетчатки, а кто-то — от жирной пищи. Очень сложно говорить об этом в разрезе всех потребителей.
Пристанский назвал главные правила готовки лисичек:
- Для классического вкуса — тушить.
«Пасты с грибами в сливочных соусах раскрываются значительно ярче, чем просто в гарнире», — отметил диетолог.
- Для азиатского акцента — сочетать с рыбой.
«В азиатской кухне есть древесные грибы шиитаке с супернасыщенным мясным ароматом. Если сочетать их с рыбным соусом, ароматность продукта сильно увеличивается», — посоветовал собеседник.