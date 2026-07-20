«Мнимая тяжесть»: Диетолог рассказал, как есть лисички без вреда

20 июля 2026, 16:46

Диетолог Пристанский: лисички не могут вызывать тяжесть

Фото: iStock/Vsevolod Zelikov

Жареная картошка с лисичками или баночка маринованных грибов от бабушки — для многих это вкус детства. Но насколько такие блюда полезны и стоит ли бояться «тяжести» в желудке?





Диетолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал, как правильно обращаться с дарами леса, чтобы получить максимум вкуса и минимум проблем.





«Многие хозяйки переживают, что при варке или жарке теряется вся польза. Но разрушаться при температурной обработке могут только бета-каротиноиды, что не критично. Мы всегда можем получить необходимые вещества из других продуктов», — сказал он.

Для классического вкуса — тушить.

«Пасты с грибами в сливочных соусах раскрываются значительно ярче, чем просто в гарнире», — отметил диетолог.

Для азиатского акцента — сочетать с рыбой.

«В азиатской кухне есть древесные грибы шиитаке с супернасыщенным мясным ароматом. Если сочетать их с рыбным соусом, ароматность продукта сильно увеличивается», — посоветовал собеседник.