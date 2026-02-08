Четыре человека съели странные грибы и не выжили

08 февраля 2026, 12:40

В Калифорнии четыре человека насмерть отравились бледными поганками

Фото: iStock/oska25

Четыре человека погибли, еще троим потребовалась пересадка печени после отравления смертельно ядовитыми грибами в американском штате Калифорния. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти.





По их данным, пострадавшие собирали бледные поганки, которые легко спутать со съедобными видами. Также отмечается, что из-за влажной погоды эти грибы широко распространились по территории штата.

«Четыре человека погибли, еще трем потребовалась трансплантация печени после того, как они съели бледные поганки», — говорится в сообщении.