Врач-диетолог опровергла миф о «кофейном животе»

19 июля 2026, 10:54

Врач Тарасова: хронический стресс, а не кофе, формирует жир на животе

Фото: Istock/shironagasukujira

Кандидат медицинских наук Ольга Тарасова рассказала, что кофе не формирует «кофейный живот». По её словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы и запускает выработку кортизола, но у ежедневных кофеманов организм адаптируется и гормональный ответ слабеет.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что для большинства здоровых людей умеренное употребление кофе не повышает кортизол хронически. Она подчеркнула, что напиток стимулирует желудочный сок и моторику кишечника, но не повреждает слизистую и не вызывает гастрит.

«Однако людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией или синдромом раздражённого кишечника кофе может усиливать изжогу, тяжесть и вздутие», — подчеркнула Ольга.