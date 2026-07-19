Врач-диетолог опровергла миф о «кофейном животе»
Врач Тарасова: хронический стресс, а не кофе, формирует жир на животе
Кандидат медицинских наук Ольга Тарасова рассказала, что кофе не формирует «кофейный живот». По её словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы и запускает выработку кортизола, но у ежедневных кофеманов организм адаптируется и гормональный ответ слабеет.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отметила, что для большинства здоровых людей умеренное употребление кофе не повышает кортизол хронически. Она подчеркнула, что напиток стимулирует желудочный сок и моторику кишечника, но не повреждает слизистую и не вызывает гастрит.
«Однако людям с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией или синдромом раздражённого кишечника кофе может усиливать изжогу, тяжесть и вздутие», — подчеркнула Ольга.Тарасова добавила, что хронически высокий кортизол способствует накоплению висцерального жира, но речь о стрессе и недосыпе, а не о чашке эспрессо. В большинстве случаев окружность талии увеличивает образ жизни, а не кофе.
По словам врача, стоит насторожиться тем, кто пьёт 5–6 чашек в день, заменяет кофе едой, недосыпает или мало двигается. Тем, кто пьёт 1–3 чашки, опасаться нечего.