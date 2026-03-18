«Много извиняются и чувствуют одиночество»: Россиянам объяснили, что значит «комфортные люди» и чем этот тренд опасен

18 марта 2026, 11:02

Психолог Кардиакос: «комфортные люди» игнорируют личные желания и потребности

В соцсетях активно распространяется понятие «people pleasure» — «комфортные люди». По мнению экспертов, такие люди могут быть популярны в кругу друзей и коллег, но при этом установка на поиск одобрения со стороны окружающих мешает им понять собственные желания, потребности и самореализоваться.





Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» раскрыла популярное понятие и назвала его опасность.





«Это самые радушные, добрые, эмпатичные, яркие и искренние, но на самом деле в душе они могут быть одиноки, особенно если их социальные связи сужаются. Отчасти это стало издержкой ведения блогов и демонстрации себя. То есть можно быть открытым, очень тепло рассказывать на камеру и ожидать такого же поведения, как отклик подписчиков, в жизни, однако это не всегда оправдывается», — объяснила она.

«То есть они никогда не откажут, и их безусловная отзывчивость порой идет во вред. Таким людям трудно отказать кому-то. Они легко соглашаются, много извиняются, редко высказывают критику. Они все время сглаживают углы, конфликты, могут мирить других людей, накапливая внутри себя усталость, раздражение, тревогу, одиночество и даже отвержение», — сказала Кардиакос.

«Они думают, что если перестанут быть комфортными, то их бросят. Возможно, в их детстве была критика за какие-либо эмоции, а родительская похвала воспринималась как любовь. Таким образом образовалась нейробиологическая зависимость от получаемого дофамина», — подчеркнула эксперт.