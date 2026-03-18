«Много извиняются и чувствуют одиночество»: Россиянам объяснили, что значит «комфортные люди» и чем этот тренд опасен
Психолог Кардиакос: «комфортные люди» игнорируют личные желания и потребности
В соцсетях активно распространяется понятие «people pleasure» — «комфортные люди». По мнению экспертов, такие люди могут быть популярны в кругу друзей и коллег, но при этом установка на поиск одобрения со стороны окружающих мешает им понять собственные желания, потребности и самореализоваться.
Семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» раскрыла популярное понятие и назвала его опасность.
«Это самые радушные, добрые, эмпатичные, яркие и искренние, но на самом деле в душе они могут быть одиноки, особенно если их социальные связи сужаются. Отчасти это стало издержкой ведения блогов и демонстрации себя. То есть можно быть открытым, очень тепло рассказывать на камеру и ожидать такого же поведения, как отклик подписчиков, в жизни, однако это не всегда оправдывается», — объяснила она.
По словам психолога, «комфортные люди» зачастую ставят чужие потребности выше своих. Они игнорируют собственные желания и усталость — всегда готовы приехать, прийти, оказать помощь.
«То есть они никогда не откажут, и их безусловная отзывчивость порой идет во вред. Таким людям трудно отказать кому-то. Они легко соглашаются, много извиняются, редко высказывают критику. Они все время сглаживают углы, конфликты, могут мирить других людей, накапливая внутри себя усталость, раздражение, тревогу, одиночество и даже отвержение», — сказала Кардиакос.
Она отметила, что «комфортные люди» имеют детский опыт похвалы за успех и послушание, поэтому во взрослой жизни у них выработалась зависимость от этого.
«Они думают, что если перестанут быть комфортными, то их бросят. Возможно, в их детстве была критика за какие-либо эмоции, а родительская похвала воспринималась как любовь. Таким образом образовалась нейробиологическая зависимость от получаемого дофамина», — подчеркнула эксперт.
Анастасия Кардиакос выделила пять признаков-качеств, по которым можно распознать, относитесь ли вы к «комфортным людям»:
- Высокая уступчивость: согласие, мягкость, эмпатия, готовность поддержать;
- Сильная тревожность: опасение мнения других, самокритика;
- Перфекционизм: желание все делать на отлично;
- Размытые границы: сложно различать, чего хочется на самом деле, а что правильно;
- Тревожный тип привязанности: постоянно нужно подтверждение значимости.