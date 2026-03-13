«Работа как проекция семьи»: Психолог объяснила, почему россияне терпят запреты на работе

13 марта 2026, 18:01

Психолог Кускова: запреты на работе приравниваются к запретам в семье

Больше трети россиян сталкиваются с жесткими ограничениями на работе: им запрещают есть, пользоваться телефоном или выбирать одежду не по уставу. Однако, несмотря на дискомфорт, лишь 18% сотрудников относятся к этому негативно. Почему люди готовы мириться с правилами, и где проходит грань между производственной необходимостью и самодурством начальника?





Бизнес-психолог Ольга Кускова в беседе с «Радио 1» объяснила, что причина такого терпения кроется в глубоких подсознательных механизмах.





«Для человека, который работает в найме, бизнес или компания — это проекция семьи. А кто из нас не сталкивался с ограничениями, будучи ребенком? Нам всегда говорили: "Юбка слишком короткая" или "Волосы отрастил". Человек привыкает к этому с детства, для него это норма», — пояснила она.

«Такие компании, слава богу, встречаются нечасто. Но иногда руководитель реализует свои комплексы именно за счет подавления сотрудников унизительными моментами. У человека есть несколько испытаний: деньгами и властью. Бессознательное начинает выдавать сюрпризы — проявляется теневая сторона личности, которая всегда была подавлена. Человек и сам от себя такого не ожидает», — объяснила психолог.

«Если бы человек слишком близко к сердцу это воспринимал, он увольнялся бы каждый месяц. Поэтому, когда человек включает здоровую долю индифферентного отношения, пофигизма, — только это и помогает ему выжить и даже быть счастливым в этой компании», — резюмировала собеседница.