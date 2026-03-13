«Работа как проекция семьи»: Психолог объяснила, почему россияне терпят запреты на работе
Больше трети россиян сталкиваются с жесткими ограничениями на работе: им запрещают есть, пользоваться телефоном или выбирать одежду не по уставу. Однако, несмотря на дискомфорт, лишь 18% сотрудников относятся к этому негативно. Почему люди готовы мириться с правилами, и где проходит грань между производственной необходимостью и самодурством начальника?
Бизнес-психолог Ольга Кускова в беседе с «Радио 1» объяснила, что причина такого терпения кроется в глубоких подсознательных механизмах.
«Для человека, который работает в найме, бизнес или компания — это проекция семьи. А кто из нас не сталкивался с ограничениями, будучи ребенком? Нам всегда говорили: "Юбка слишком короткая" или "Волосы отрастил". Человек привыкает к этому с детства, для него это норма», — пояснила она.Эксперт отметила, что откровенный самодур на руководящем посту — явление не такое уж частое. Порой начальники сами не осознают, почему вводят те или иные правила.
«Такие компании, слава богу, встречаются нечасто. Но иногда руководитель реализует свои комплексы именно за счет подавления сотрудников унизительными моментами. У человека есть несколько испытаний: деньгами и властью. Бессознательное начинает выдавать сюрпризы — проявляется теневая сторона личности, которая всегда была подавлена. Человек и сам от себя такого не ожидает», — объяснила психолог.
По словам Кусковой, ограничения в системных организациях часто связаны с попыткой повлиять на производительность, а вот в маленьких фирмах ограничения могут быть продиктованы исключительно принципом «я так хочу».
«Если бы человек слишком близко к сердцу это воспринимал, он увольнялся бы каждый месяц. Поэтому, когда человек включает здоровую долю индифферентного отношения, пофигизма, — только это и помогает ему выжить и даже быть счастливым в этой компании», — резюмировала собеседница.