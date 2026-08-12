«Реальность ускорится, иллюзии разрушатся»: Астролог рассказал, на кого особенно повлияет начавшийся коридор затмений
С 12 по 28 августа Земля входит в коридор затмений. Это, по словам специалистов, один из самых мощных астрологических периодов года.
Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что коридор затмений — это время, когда реальность ускоряется, судьбоносные события происходят стремительно, а иллюзии рушатся, освобождая место для правды.
«Откроет коридор солнечное затмение во Льве 12 августа, а завершит лунное затмение в Рыбах 28 августа. Эти две недели могут стать для вас либо взлётом к вершинам успеха, либо погружением в иллюзии — третьего не дано», — сказал он.
Кого этот коридор затронет сильнее всего:
- Львов и Водолеев: их ждут перемены в личной жизни, творчестве и самоощущении.
- Рыб и Дев: у них ожидается глубокая внутренняя трансформация, пересмотр мировоззрения и важные события в здоровье.
По словам астролога, для тех, у кого есть планеты в этих знаках, текущие две недели могут стать поворотными.
«Этот период поднимает вопрос баланса между "Я" и "Мы". Где вы слишком эгоистичны, а где – чрезмерно жертвенны? Здоровый эгоизм помогает расти, а избыточная жертвенность редко находит отклик. Ищите золотую середину, и коридор затмений станет для вас точкой опоры, а не потери», — поделился Зак.