«Реальность ускорится, иллюзии разрушатся»: Астролог рассказал, на кого особенно повлияет начавшийся коридор затмений

12 августа 2026, 16:16

Фото: Istock/egal

С 12 по 28 августа Земля входит в коридор затмений. Это, по словам специалистов, один из самых мощных астрологических периодов года.





Таролог, нумеролог, астролог Борис Зак в беседе с «Радио 1» заявил, что коридор затмений — это время, когда реальность ускоряется, судьбоносные события происходят стремительно, а иллюзии рушатся, освобождая место для правды.





«Откроет коридор солнечное затмение во Льве 12 августа, а завершит лунное затмение в Рыбах 28 августа. Эти две недели могут стать для вас либо взлётом к вершинам успеха, либо погружением в иллюзии — третьего не дано», — сказал он.

Кого этот коридор затронет сильнее всего:

Львов и Водолеев: их ждут перемены в личной жизни, творчестве и самоощущении.

их ждут перемены в личной жизни, творчестве и самоощущении. Рыб и Дев: у них ожидается глубокая внутренняя трансформация, пересмотр мировоззрения и важные события в здоровье.

«Этот период поднимает вопрос баланса между "Я" и "Мы". Где вы слишком эгоистичны, а где – чрезмерно жертвенны? Здоровый эгоизм помогает расти, а избыточная жертвенность редко находит отклик. Ищите золотую середину, и коридор затмений станет для вас точкой опоры, а не потери», — поделился Зак.