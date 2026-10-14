14 октября 2026, 17:05

Грибы (Фото: istockphoto/ma1962)

Согласно грибному календарю, конец октября — время, когда моховики уходят из леса, а хозяйки достают банки и гнёт. Синева на срезе этих грибов давно перестала быть поводом оставлять их под елью: горячий посол не требует трёхдневного вымачивания, и уже через 40 дней шляпки хрустят, как бочковые огурцы. Ниже — весь путь от перебора до гнёта, три ошибки, на которых спотыкаются даже опытные хозяйки, и два приёма из раздела «То, что меняет всё». О том, как солить моховики правильно, читайте в материале «Радио 1»





Содержание Сколько нужно грибов и соли: нормы, которые не стоит проверять на глаз Пошаговый рецепт горячего посола моховиков Почему горячий посол выигрывает у холодного Три ошибки, из-за которых моховики темнеют и горчат С чем солить моховики и как подать закуску к столу Два приёма, которые меняют всё: бульон и укладка шляпок

Сколько нужно грибов и соли: нормы, которые не стоит проверять на глаз

Пошаговый рецепт горячего посола моховиков



Грибы (Фото: istockphoto/NatashaBreen)

Почему горячий посол выигрывает у холодного

Три ошибки, из-за которых моховики темнеют и горчат



Лес (Фото: istockphoto/Björn Forenius)

С чем солить моховики и как подать закуску к столу



Картошка с жареными грибами (Фото: istockphoto/Alexander Trikhonyuk)

Два приёма, которые меняют всё: бульон и укладка шляпок