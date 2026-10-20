День Трифона и Пелагеи 21 октября: почему нельзя бездельничать, давать в долг и оставлять немытую посуду, народные приметы
Согласно народному календарю, 21 октября отмечается день Трифона и Пелагеи, который в народе называли ещё «Пелагея-Ознобница» или «Починки». Такое название появилось потому, что с этого времени начинало ощутимо холодать, а крестьяне принимались за починку зимней одежды и утепление дома. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона Вятского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаВ этот день церковь вспоминает двух святых, чьи судьбы удивительным образом переплелись с русской историей и народным бытом. Преподобная Пелагия Антиохийская жила в V веке и до своего обращения была известной в Антиохии блудницей, носившей прозвище Маргарита, что значит «жемчужина», за любовь к роскошным украшениям. Её потрясла проповедь епископа Илиопольского Нонна о Страшном суде. Пелагия приняла крещение, раздала всё имущество нищим и, переодевшись в мужскую одежду, удалилась на Елеонскую гору в Иерусалиме, где подвизалась в затворе под именем инока Пелагия. Тайна её пола открылась лишь после кончины около 457 года.
Преподобный Трифон Вятский жил значительно позже, в XVI–XVII веках. Он родился в Архангельской губернии, с юности стремился к монашеству и принял постриг в Пыскорском монастыре. Трифон прославился как просветитель языческих народов — остяков и вогулов, а также как основатель Успенского монастыря в городе Хлынове, будущей Вятке. Он был строгим аскетом, носил вериги и оставил братии духовное завещание, призывающее к любви и церковному благочестию. Скончался святой в 1612 году.
К мощам преподобного Трифона и к иконе Пелагии верующие обращаются с молитвами об исцелении от недугов, особенно глазных болезней, а также о помощи в устроении домашнего очага и защите от холода и нужды. В этот день именины по православным святцам отмечают люди с именами Трифон, Пелагия (Полина), Таисия, Александр, Дмитрий, Максим, Сергей, Андрей, Алексей, Михаил, Иван, Кирилл, Артём, Мария, Анастасия, Анна, Дарья, Виктория, Елизавета, Варвара, Ксения и Екатерина.
Традиции дняГлавной заботой 21 октября было утепление жилища и подготовка к зиме. Женщины конопатили щели в стенах мхом и паклей, забивали ставни и проверяли, не дует ли откуда. Считалось, что если дом к Трифону и Пелагее не утеплён, то всю зиму в нём будет холодно и неуютно. Одновременно мужчины брались за ремонт зимнего инвентаря — чинили сани, приводили в порядок упряжь. «Трифон шубу чинит, Пелагея рукавицы шьёт», — говорили в народе.
Особое внимание уделяли одежде. Все дыры на карманах старательно зашивали, чтобы, как верили, деньги не «утекали» сквозь прорехи. В этот день полагалось достать из сундуков тулупы, шубы и рукавицы, проверить их целостность и при необходимости подлатать. Выйти из дома в рваной или неопрятной одежде считалось дурным знаком — это грозило денежными потерями.
Хозяйки устраивали ревизию в погребах и амбарах, проверяя, не испортились ли запасы. Удачным делом считалась засолка огурцов и квашение капусты именно в этот день — верили, что соленья получатся особенно вкусными и долго сохранятся. Существовал и небольшой обряд для привлечения удачи: нужно было съесть малосольный огурец, чтобы привлечь благополучие на год вперёд.
Считалось полезным сходить в баню, чтобы очиститься перед холодами и укрепить здоровье. А на закате у окна зажигали свечу — она должна была защитить дом от тоски и сделать зимние вечера теплее.
Народные запреты
- В день Трифона и Пелагеи существовал строгий запрет на лень и праздность. Считалось, что если провести день в безделье, то всю зиму будешь маяться от холода и нужды, а удача отвернётся на целый год;
- Нельзя было ссориться и сквернословить в доме — это оскверняло домашний очаг и лишало семью защиты святой Пелагии;
- Категорически запрещалось давать в долг хлеб или огонь из печи: вместе с ними из дома уходило тепло и благополучие;
- Не рекомендовалось начинать новые дела и заводить сомнительные знакомства — этот день считался неблагоприятным для всяческих начинаний, поспешность могла привести к неприятностям;
- Женщинам не следовало подолгу смотреться в зеркало, особенно в полный рост, чтобы не накликать болезней и не «просмотреть» свою красоту;
- До захода солнца нельзя было рассказывать плохие сны — считалось, что они могут сбыться;
- Запрещалось оставлять на ночь немытую посуду: это могло притянуть в дом неудачи и разлад.
Приметы
- Если утром 21 октября иней на деревьях — зима будет снежной и морозной;
- Ветер с севера предвещает морозную зиму, с юга — мягкую и тёплую;
- Если листья на берёзе ещё не опали полностью, снег выпадет нескоро;
- Если в этот день идёт мокрый снег — весна придёт поздно и будет холодно;
- Ясное звёздное небо ночью — к крепким заморозкам в ближайшие дни.