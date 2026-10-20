20 октября 2026, 09:46

Фото: Istock/ vasilyG

Согласно народному календарю, 21 октября отмечается день Трифона и Пелагеи, который в народе называли ещё «Пелагея-Ознобница» или «Починки». Такое название появилось потому, что с этого времени начинало ощутимо холодать, а крестьяне принимались за починку зимней одежды и утепление дома. Православная церковь в эту дату чтит память преподобной Пелагии Антиохийской и преподобного Трифона Вятского. О приметах, традициях и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: Istock/ Polaris17

Традиции дня

Фото: Istock/ anbrode

Народные запреты

В день Трифона и Пелагеи существовал строгий запрет на лень и праздность. Считалось, что если провести день в безделье, то всю зиму будешь маяться от холода и нужды, а удача отвернётся на целый год;

Считалось, что если провести день в безделье, то всю зиму будешь маяться от холода и нужды, а удача отвернётся на целый год; Нельзя было ссориться и сквернословить в доме — это оскверняло домашний очаг и лишало семью защиты святой Пелагии;

— это оскверняло домашний очаг и лишало семью защиты святой Пелагии; Категорически запрещалось давать в долг хлеб или огонь из печи: вместе с ними из дома уходило тепло и благополучие;

вместе с ними из дома уходило тепло и благополучие; Не рекомендовалось начинать новые дела и заводить сомнительные знакомства — этот день считался неблагоприятным для всяческих начинаний, поспешность могла привести к неприятностям;

— этот день считался неблагоприятным для всяческих начинаний, поспешность могла привести к неприятностям; Женщинам не следовало подолгу смотреться в зеркало , особенно в полный рост, чтобы не накликать болезней и не «просмотреть» свою красоту;

, особенно в полный рост, чтобы не накликать болезней и не «просмотреть» свою красоту; До захода солнца нельзя было рассказывать плохие сны — считалось, что они могут сбыться;

— считалось, что они могут сбыться; Запрещалось оставлять на ночь немытую посуду: это могло притянуть в дом неудачи и разлад.

Приметы

Фото: Istock/ Olga_Gavrilova