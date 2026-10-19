Зоолог объяснил, почему волки выходят к людям

19 октября 2026, 16:54

Зоолог Гомыранов: волки выходят к жилым домам в поисках пищи

Фото: iStock/twildlife

Волки выходят к населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи. Об этом рассказал зоолог Илья Гомыранов.