Зоолог объяснил, почему волки выходят к людям
Волки выходят к населенным пунктам в поисках легкодоступной пищи. Об этом рассказал зоолог Илья Гомыранов.
По его словам, которые приводит KP.RU, причина заключается в том, что популяция хищников растет, а естественная среда их обитания сокращается из-за вырубки лесов, строительства дорог и расширения застройки.
В поисках еды волки могут приходить к мусорным свалкам и нападать на домашних животных в деревнях и на дачах. Рядом с большим лесом вероятность их появления ниже, но во время вырубки и других работ в зеленых массивах звери чаще выходят к жилым территориям. Специалист обратил внимание на то, что к людям обычно приближаются волки-одиночки, которым сложнее добыть пропитание, тогда как стаи стараются держаться подальше. Сами по себе эти хищники осторожны и избегают контактов с человеком.
Отпугнуть волка может крупная громко лающая собака во дворе. Животные также стараются обходить места с ярким светом, громкими звуками и большим скоплением людей. Чаще всего к населенным пунктам они подходят вечером и ночью, когда на улицах мало людей — в это время суток волки чувствуют себя безопаснее.
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