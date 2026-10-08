Онколог объяснил связь ожирения и рака
Ожирение может привести не только к диабету, высокому давлению, болезням сердца и проблемам с суставами. Об этом сообщил врач-онколог Леван Вардаев, передает «Лента.ру».
Специалист подчеркнул, что ожирение повышает риск развития опухолей в различных органах, включая эндометрий, пищевод, печень, почки, поджелудочную железу и кишечник. По его словам, около 10 процентов случаев рака молочной железы у женщин после менопаузы могут быть связаны с избыточным весом.
Ожирение, как пояснил Вардаев, влияет на работу всего организма. Нарушаются обмен веществ и гормональный баланс, увеличивается уровень инсулина, а в тканях возможно хроническое воспаление. Эти факторы, согласно мнению врача, увеличивают вероятность возникновения опухолей.
Чем раньше начать эффективное лечение, тем выше шансы предотвратить развитие заболеваний, часто сопутствующих ожирению, отметил Вардаев. Подход к лечению всегда индивидуален: некоторым пациентам достаточно скорректировать питание и уровень физической активности, другим может потребоваться медикаментозная терапия. В случае тяжелого ожирения и при наличии показаний врачи могут рекомендовать бариатрическую хирургию, заключил онколог.
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