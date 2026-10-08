Онколог объяснил связь ожирения и рака

08 октября 2026, 16:59

Врач Вардаев: Ожирение может привести к развитию опухолей эндометрия и печени

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Ожирение может привести не только к диабету, высокому давлению, болезням сердца и проблемам с суставами. Об этом сообщил врач-онколог Леван Вардаев, передает «Лента.ру».