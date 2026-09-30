Онколог перечислил безобидные симптомы ранних стадий рака

30 сентября 2026, 11:19

Врач Ахмаев: Частые простуды или непроходящий кашель — неочевидные признаки рака

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На ранних стадиях онкологических заболеваний человек является почти здоровым, однако в его организме уже развивается опухоль. Об этом сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев, передает «Лента.ру».