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Онколог перечислил безобидные симптомы ранних стадий рака

Врач Ахмаев: Частые простуды или непроходящий кашель — неочевидные признаки рака
Фото: iStock/megaflopp

На ранних стадиях онкологических заболеваний человек является почти здоровым, однако в его организме уже развивается опухоль. Об этом сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев, передает «Лента.ру».



Специалист подчеркнул, что даже самые незначительные проявления онкологических заболеваний на ранних стадиях не стоит оставлять без внимания. Пытаться подавить их с помощью лекарств или витаминов, а также надеяться на случай — это серьёзная ошибка.

По его словам, частые простуды или непрекращающийся кашель должны стать первым тревожным сигналом. Если человек постоянно болеет, а периоды выздоровления короткие, это повод пройти медицинское обследование.

Он отметил, что повышенная утомляемость зачастую остаётся незамеченной как самим пациентом, так и врачами-терапевтами. Ещё одним малозаметным признаком онкологического заболевания могут быть проблемы с желудочно-кишечным трактом. На ранних этапах рак умело маскируется под заболевания тех органов, где развивается опухоль. Поэтому при наличии неясных симптомов в области ЖКТ, особенно если они сохраняются в течение двух-трёх недель, рекомендуется обратиться к специалисту, добавил Ахмаев.

Екатерина Коршунова

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