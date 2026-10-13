«Молчание, раздражение, срыв»: Психолог объяснила, почему женщины не просят о помощи после рождения ребенка и как это исправить

13 октября 2026, 12:00

Психолог Наумова: после рождения ребенка женщины должны прямо просить помощь

Фото: iStock/AnnaStills

Женщины часто не умеют просить помощь. Почему? Как утверждают специалисты, с детства многим внушали, что хорошая женщина должна всё успевать: и с детьми справляться, и дома порядок поддерживать, а некоторые даже умудряются работать — и при этом не жаловаться.





Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» объяснила, откуда берётся страх просить о помощи и почему отцу ребёнка не нужно «помогать» — ему нужно просто быть родителем.





«Иногда женщина обижается на мужа за то, что он сам не замечает, как она устала. Она ждёт, что он догадается, предложит, возьмёт ребёнка и даст ей отдохнуть. Но он не может просто всё понимать, читать мысли. Мужчинам необходимо говорить прямо в лоб», — сказала она.

«Просить о помощи — это не значит признаваться в своей слабости. Это значит признавать, что ты живой человек, а не бесконечный источник сил или энергии для всей семьи. Причём важно не просто говорить "помоги мне", а объяснять, что конкретно нужно. Например: возьми на себя вечернее купание, пойди погуляй с ребёнком в субботу. Сегодня я хочу отдохнуть и приготовить для нас ужин», — посоветовала Наумова.

«Забота о ребёнке — не исключительно женская обязанность, за выполнение которой нужно постоянно просить и благодарить, следует принимать участие. После рождения детей жизнь меняется — невозможно жить точно так же, как раньше. Но сохранить себя — значит, не ждать, пока силы закончатся, и не бояться прямо говорить о своих потребностях», — заключила психолог.