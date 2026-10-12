Психолог перечислил способы заставить себя лучше работать осенью
Потеря работоспособности осенью не всегда связана с ленью или снижением мотивации. Об этом сообщил основатель и руководитель Международного нейроуниверситета, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин, передает «Лента.ру».
Основная трудность осени заключается в том, что рабочий график претерпевает значительные изменения почти в одночасье: заканчиваются отпуска, возобновляются встречи, дедлайны и необходимость ездить в темноте. Однако организм не успевает перестроиться в соответствии с календарём. Он продолжает ориентироваться на уровень освещённости, режим сна и привычную активность. В результате человек уже ожидает от себя полной концентрации, а мозг ещё не успел адаптироваться, пояснил Ягудин.
Для повышения энергии психолог рекомендовал в этот период планировать сложные задачи, переговоры и важные решения на часы, когда человек наиболее собран. Утром же лучше оставлять простые задачи, не требующие длительного включения. Также он предложил несколько минут смотреть на дальние объекты или в окно при дневном свете — это помогает глазам и нервной системе отдохнуть.
По словам Ягудина, важно придерживаться стабильного времени подъёма и получать дневной свет в первой половине дня. Это можно сделать, например, прогуливаясь пешком или выходя на короткую прогулку. Начинать утро с чтения рабочих чатов и новостей не стоит, так как это может привести к стрессу. Вечером рекомендуется избегать попыток «доделать всё», сократить время использования яркого экрана, не вести сложные разговоры перед сном и не превращать кровать в рабочее место.
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