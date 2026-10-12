Психолог перечислил способы заставить себя лучше работать осенью

12 октября 2026, 17:00

Психолог Ягудин: чтобы лучше работать осенью, надо пару минут посмотреть в окно

Фото: iStock/littlehenrabi

Потеря работоспособности осенью не всегда связана с ленью или снижением мотивации. Об этом сообщил основатель и руководитель Международного нейроуниверситета, доктор психологических наук Дмитрий Ягудин, передает «Лента.ру».