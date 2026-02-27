Моноколесо, кофе и миллионы просмотров в соцсетях: кто такой Эдуард Кичигин и почему он стал мемом?
В конце осени соцсети внезапно захватил художник на моноколесе, с кофе в руках, картами «лучших городов мира» и экспрессивной манерой речи. Его цитируют, пародируют, под него записывают рэп и даже делают игры, а выражение «кичигинские свойства моноколесности» стало мемом. Кто такой Эдуард Кичигин и с чего началась эта волна — в материале «Радио 1».
Моноколесо, Флоренция и 3 миллиона просмотров: кто такой Эдуард Кичигин
Эдуард Кичигин — российский художник-график, ландшафтный архитектор и преподаватель, который живёт между Петербургом и Италией. В конце октября он выложил ролик, где едет на моноколесе по Флоренции — на первый взгляд, типичный для его аккаунта. Но именно это видео набрало более трёх миллионов просмотров и стало точкой отсчёта новой интернет-славы.
Дальше алгоритмы подхватили волну. Кичигин записал ещё несколько роликов про моноколесо, пользователи нашли старые видео и начали делать мемы, иронизируя над «комичностью» транспорта. В одном из роликов художник рассуждает о «самой большой и опасной проблеме моноколеса»: когда к нему привыкаешь, пропадает желание передвигаться иначе — прогулки не радуют, всё время хочется ехать, а физическую форму приходится поддерживать тренировками.
Так родился термин «кичигинские свойства моноколесности» — сначала как шутка про гаджет, а затем как обозначение любых характерных черт самого Эдуарда.
«Это же, черт его возьми, Эдуард Кичигин!»: мемы и популярность в сети
Популярность не свалилась на него внезапно: он давно ведёт соцсети и выкладывает по 10–15 роликов в день. В TikTok у него более полумиллиона подписчиков, суммарно на платформах — свыше 600 тысяч, на YouTube — более 200 тысяч. Контент разнообразный: от уроков рисования до кулинарных рецептов и танцев.
Но именно образ — хвостик, очки, лёгкая небритость, пиджаки с джинсами, жилетки с галстуками и ранец со скетчбуком — стал вирусным. Манера повествования с прыгающими интонациями и прямыми склейками напоминает ранний YouTube. В конце роликов он часто напоминает, как его зовут.
В комментариях под видео множатся фразы: «Моноколесные кичигинские свойства», «Это же, черт его возьми, Эдуард Кичигин!», «Как он рисует под дождем!» Художника называют гением и «боссом миллениалов», хотя сам он к этому поколению даже не относится.
Карты «лучших городов мира» и макароны вместо кисти
За мемным образом стоят реальные художественные заслуги. По словам Кичигина, в Михайловском саду висит нарисованная тушью карта в его исполнении. В интернете можно приобрести его картины и курсы по скетчингу.
Сам Эдуард подчёркивает, что создаёт не картины в привычном понимании, а генпланы исторических центров «лучших городов мира» — Милана, Флоренции, Рима и других. Он описывает стиль как синтез генплана, пояснительных текстов на разных языках, архитектурных эскизов и аналитических комментариев.
При этом художник легко ломает ожидания аудитории: может начать рисовать макаронами, кофе или йодным маркером. Одной из карт он даже застелил рабочий стол — настолько, по его словам, помешан на картографии.
Кофе литрами и «ни брюнетки, ни блондинки»
Любовь к кофе — ещё одна важная часть «лора». Кичигин пьёт его постоянно, воспевает в роликах, рисует им картины, разрисовывает кофейные стаканчики и искренне расстраивается, когда напиток заканчивается и приходится заваривать травяной чай.
В одном из видео он рассказывает, как проснулся, а рядом «ни брюнетки, ни блондинки», и начал делать зарядку с моноколесом, чтобы выплеснуть энергию. Этот фрагмент тоже стал частью мемной вселенной.
Столь серьёзное рассуждение о влиянии моноколеса на организм и образ жизни только усилило комический эффект — именно эта смесь пафоса, искренности и бытовых деталей породила десятки пародий.
Бачата, рэп и стримы Эдуарда Кичигина
Эдуард активно делится танцами — судя по роликам, он состоит в танцевальном сообществе и регулярно публикует страстную бачату с партнёршами. За «жаркие» видео подписчики наградили его званием дамского угодника.
Популярность подогрел и рэпер Sonicwave, записавший трек «Эдуард Кичигин». Сниппет быстро разошёлся по TikTok и стал вирусным звуком для новых мемов.
Параллельно стример Хулиганчик2004 начал обсуждать ролики художника на эфирах. В комментариях пользователи признаются, что «подшарили за Эдуарда» именно благодаря этим трансляциям.
К образу добавились ИИ-ролики, эдиты, игры и даже костюмы на Хеллоуин — встретить «Эдуарда Кичигина» можно было не только в Петербурге и Италии, но и в ленте рекомендаций.
Мем без злобы и художник, который «форсит» себя сам
Важно, что Кичигин стал мемом без злой иронии. Его образ вызывает скорее симпатию: в пародиях подчёркивают искренность и непосредственность. Сам художник публично не комментирует волну популярности, но активно репостит мемы о себе и тем самым поддерживает интерес.
Контент при этом не изменился — изменилось инфополе вокруг него. Моноколесо, кофе, экспрессивная речь и «миллениальская» эстетика стали объектом иронии, а сам Эдуард — её символом.