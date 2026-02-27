Конструктор «Чебурашка» из КНР занял призовое место в конкурсе «Родная игрушка»
Конструктор «Чебурашка», занявший призовое место в конкурсе «Родная игрушка», производится в Китае. Ранее сообщалось, что набор с героем сказки может войти в перечень рекомендованных для детских садов игрушек.
Как пишет «Осторожно, Media», о возможном включении конструктора в список рекомендованных сообщили 26 февраля. Однако, как следует из информации на упаковке, производство организовано в китайском городе Шаньтоу. Эти подтверждают фотографии коробки, оказавшиеся в распоряжении СМИ.
К тому же на упаковке указано, что набор предназначен для детей старше пяти лет и должен собираться только в присутствии взрослых, поскольку содержит мелкие детали.
