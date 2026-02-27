Конструктор «Чебурашка» из КНР занял призовое место в конкурсе «Родная игрушка»

27 февраля 2026, 16:38

Фото: iStock/AlxeyPnferov

Конструктор «Чебурашка», занявший призовое место в конкурсе «Родная игрушка», производится в Китае. Ранее сообщалось, что набор с героем сказки может войти в перечень рекомендованных для детских садов игрушек.