Интервьюер Надежда Стрелец решила судиться с блогерами за клевету

27 февраля 2026, 16:07

Надежда Стрелец подаёт в суд на хейтеров после скандала с интервью

Надежда Стрелец (Фото: Instagram* / @nadin_strelets)

Журналистка и интервьюер Надежда Стрелец намерена защищать свою репутацию в суде после волны критики и вирусного хейта в сети. Об этом сообщает Super.