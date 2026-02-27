Достижения.рф

Интервьюер Надежда Стрелец решила судиться с блогерами за клевету

Надежда Стрелец подаёт в суд на хейтеров после скандала с интервью
Надежда Стрелец (Фото: Instagram* / @nadin_strelets)

Журналистка и интервьюер Надежда Стрелец намерена защищать свою репутацию в суде после волны критики и вирусного хейта в сети. Об этом сообщает Super.



Поводом стали смонтированные фрагменты её интервью с актрисой Елена Яковлева, которые распространил проект «Король говорит», позиционирующий себя как школу ораторского мастерства.

По словам Стрелец, авторы аккаунта использовали нарезки без разрешения, вырвали реплики из контекста и представили её реакцию во время эмоционального разговора как «токсичную» и лишённую эмпатии.

Журналистка утверждает, что подобные публикации сопровождались рекламой инфопродуктов, а скандальный монтаж был направлен на привлечение внимания и продажи курсов.

Она подчеркнула, что долго игнорировала мемы и критику, однако ситуация, связанная с темой смерти родителей героини интервью, стала для неё последней каплей. Теперь Стрелец планирует добиваться лингвистической экспертизы, проверки высказываний «экспертов» и юридической оценки действий авторов контента — включая возможные нарушения авторского права и закона о рекламе.

Также журналистка заявила, что иск может коснуться и блогеров, комментировавших ситуацию ради вирусного эффекта. По её мнению, публичным людям важно реагировать на клевету и защищать свою честь в правовом поле.

Интересно, что в личные сообщения Стрелец написал пользователь, который уже судится с той же «школой», обвиняя её в мошенничестве. По данным открытых источников, выручка проекта за 2024 год составила около 150 миллионов рублей, так что разбирательство обещает быть громким.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

