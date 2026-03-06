«Мороз ударит с востока»: Синоптик предупредил о резком похолодании в в Москве и области на праздничных выходных

06 марта 2026, 13:50

Синоптик Шувалов: главным препятствием для прихода весны станут огромные сугробы

Фото: istockphoto/AlexImages

Погода на предстоящие праздничные выходные готовит москвичам настоящую атмосферную интригу. В то время как западные регионы европейской части страны уже наслаждаются аномальным теплом, на востоке бушуют арктические холода с аномалией до -20 градусов. Разделительная линия этих двух стихий пройдет в непосредственной близости от столицы.





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что несмотря на сложную синоптическую ситуацию, в Москве и на западе Подмосковья праздничные выходные пройдут под знаком достаточно комфортной весенней погоды.





«Ночью ожидаются небольшие заморозки до -5 градусов, но днём те же 1–3 градуса, а потом и 3–5 градусов выше нуля. Но главный сюрприз, который преподнесет атмосфера, ожидает жителей восточных районов Подмосковья. Холодный воздух с северо-востока может ненадолго прорваться в регион в ночь на понедельник», — сообщил Александр Шувалов.

«В Орехово-Зуево, Павловском Посаде, в Коломне может температура понизиться до -12 градусов. Но затем это будет кратковременный эпизод, и снова повышение температуры до значений, близких к нулю», — уточнил синоптик.

«Не нужно тешить себя иллюзиями на этот счёт. Потому что эти 50 сантиметров снега быстро теплу не дадут прийти. Скорее всего, к середине следующей недели до 5–6 градусов тепла может подняться дневная температура. Во вторник и среду ожидается много солнца, что позволит воспринимать погоду более позитивно, даже несмотря на относительно скромные показания термометров», — пояснил собеседник.