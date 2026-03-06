«Мороз ударит с востока»: Синоптик предупредил о резком похолодании в в Москве и области на праздничных выходных
Синоптик Шувалов: главным препятствием для прихода весны станут огромные сугробы
Погода на предстоящие праздничные выходные готовит москвичам настоящую атмосферную интригу. В то время как западные регионы европейской части страны уже наслаждаются аномальным теплом, на востоке бушуют арктические холода с аномалией до -20 градусов. Разделительная линия этих двух стихий пройдет в непосредственной близости от столицы.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что несмотря на сложную синоптическую ситуацию, в Москве и на западе Подмосковья праздничные выходные пройдут под знаком достаточно комфортной весенней погоды.
«Ночью ожидаются небольшие заморозки до -5 градусов, но днём те же 1–3 градуса, а потом и 3–5 градусов выше нуля. Но главный сюрприз, который преподнесет атмосфера, ожидает жителей восточных районов Подмосковья. Холодный воздух с северо-востока может ненадолго прорваться в регион в ночь на понедельник», — сообщил Александр Шувалов.
По словам эксперта, есть вероятность, что восток области заденет эта холодная воздушная масса.
«В Орехово-Зуево, Павловском Посаде, в Коломне может температура понизиться до -12 градусов. Но затем это будет кратковременный эпизод, и снова повышение температуры до значений, близких к нулю», — уточнил синоптик.
Отвечая на вопрос о долгожданном потеплении, Шувалов призвал слушателей не обольщаться предварительными прогнозами, сулящими двузначные температуры. Главным препятствием для прихода весны станут огромные сугробы.
«Не нужно тешить себя иллюзиями на этот счёт. Потому что эти 50 сантиметров снега быстро теплу не дадут прийти. Скорее всего, к середине следующей недели до 5–6 градусов тепла может подняться дневная температура. Во вторник и среду ожидается много солнца, что позволит воспринимать погоду более позитивно, даже несмотря на относительно скромные показания термометров», — пояснил собеседник.