«Самое опасное»: Синоптик предупредил о погоде в Москве перед 8 Марта

04 марта 2026, 14:16

Синоптик Варакин: погода в Москве и области 8 марта будет со слабым минусом

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Несмотря на пугающие прогнозы, которые можно встретить в интернете, серьезных катаклизмов, по словам синоптиков, в столичном регионе не ожидается. Однако и солнцем пока природа не радует. Чего ждать дальше?





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» развеял слухи о лютых морозах, но предупредил о коварстве погоды — главную опасность будет представлять сильная гололедица.





«В ближайшие дни погода будет стабильной, но типично мартовской — с плюсовыми дневными температурами в городе и слабым минусом по ночам. Самыми холодными ночами до 8 марта станут 6 и 7-е числа. В Москве температура опустится до минус 3–5 градусов. В Подмосковье ситуация будет разниться в зависимости от направления», — подчеркнул он.

«Будет слабый минус: от нуля до минус трех. Такой характер погоды сохранится до 10 марта. Самое главное — гололедица сильная», — отметил он.