«Похолодание отменяется»: 8 марта в Москве потеплеет до +4 °С

06 марта 2026, 12:14

«Яндекс Погода»: 8 марта в Москве потеплеет до +4 °С

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

В столичном регионе в воскресенье, 8 марта, потеплеет до +4 °С. Об этом сообщили синоптики сервиса «Яндекс Погода».





По их прогнозу, в субботу, 7 марта, утром температура составит порядка -1 °С, а днем потеплеет до +3 °С. Ночью ожидается около 0 °С. В воскресенье, 8 марта, будет облачно, а столбики термометров покажут до +4 °С днем, а ночью — порядка +3 °С.





«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1-2 °С. Погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали аналитики «Известиям».

«Похолодание пойдёт восточнее. Оно будет. Затронет и Нижний Новгород, Казань. Далее пойдет на юг Урала. На понедельник Нижний Новгород по-прежнему даёт -25 °С, Владимир — -17 °С», — уточнил синоптик.