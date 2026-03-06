«Похолодание отменяется»: 8 марта в Москве потеплеет до +4 °С
В столичном регионе в воскресенье, 8 марта, потеплеет до +4 °С. Об этом сообщили синоптики сервиса «Яндекс Погода».
По их прогнозу, в субботу, 7 марта, утром температура составит порядка -1 °С, а днем потеплеет до +3 °С. Ночью ожидается около 0 °С. В воскресенье, 8 марта, будет облачно, а столбики термометров покажут до +4 °С днем, а ночью — порядка +3 °С.
«В городах Подмосковья — таких как Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово — температура будет близкой к московской, возможны различия на 1-2 °С. Погодные условия будут аналогичны столичным», — рассказали аналитики «Известиям».
При этом ранее спрогнозированное похолодание, как выяснилось, Москву и Подмосковье не затронет, а арктический воздух направится в регионы восточнее от столицы, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Похолодание пойдёт восточнее. Оно будет. Затронет и Нижний Новгород, Казань. Далее пойдет на юг Урала. На понедельник Нижний Новгород по-прежнему даёт -25 °С, Владимир — -17 °С», — уточнил синоптик.
Так, 9 марта в Москве днем будет около 0 °С, а ночью похолодает до -5 °С, заключил Шувалов.