Москвичам пообещали резкое похолодание

04 марта 2026, 18:47

Синоптик Ильин: В Москве ожидается похолодание на праздничных выходных

Фото: iStock/YuTphotograph

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается похолодание. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.





По его прогнозу, температура в ближайшие дни будет положительной. В субботу пойдет снег. Ожидается сильный ветер с порывами до 7–12 метров в секунду.





«В субботу вечером температура воздуха начнет переходить к отрицательным значениям. Атмосферное давление будет расти: до субботы оно будет колебаться со значениями в пределах до 5 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье рост станет существенным», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».

«В понедельник уже центр европейской территории оказывается в тылу циклона — и температура достаточно резко понижается. В Москве в понедельник ночью ожидается -15...-10 °С, а днём — порядка -7...-2 °С», — уточнил синоптик.