Москвичам пообещали резкое похолодание

Синоптик Ильин: В Москве ожидается похолодание на праздничных выходных
Фото: iStock/YuTphotograph

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается похолодание. Об этом рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.



По его прогнозу, температура в ближайшие дни будет положительной. В субботу пойдет снег. Ожидается сильный ветер с порывами до 7–12 метров в секунду.

«В субботу вечером температура воздуха начнет переходить к отрицательным значениям. Атмосферное давление будет расти: до субботы оно будет колебаться со значениями в пределах до 5 миллиметров ртутного столба, но в воскресенье рост станет существенным», — рассказал Ильин «Вечерней Москве».

При этом наиболее сильные морозы ожидаются уже в начале следующей недели, уточнил он.

В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал RT, что 8 марта в Москве будет около 0 °С, а далее последует достаточно резкое похолодание.

«В понедельник уже центр европейской территории оказывается в тылу циклона — и температура достаточно резко понижается. В Москве в понедельник ночью ожидается -15...-10 °С, а днём — порядка -7...-2 °С», — уточнил синоптик.

Шувалов уточнил, что 9-10 марта в Нижнем Новгороде, Казани и Ульяновске может похолодать до -25 °С.
Элина Позднякова

