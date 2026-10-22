22 октября 2026, 15:00

Фото: iStock/AnyVidStidio

Балкон часто превращается в место для сезонных вещей, запасов и предметов, на которые не хватает места в квартире. Перед холодами важно разобрать это пространство, убрать уязвимые предметы и продумать хранение. Такой подход поможет сохранить порядок и освободить полезную площадь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему балкон стоит подготовить до первых морозов Какие вещи лучше убрать с балкона перед зимой Как поступить с велосипедами, самокатами и спортинвентарём Как организовать хранение на балконе зимой Как защитить вещи от сырости и конденсата Что делать с садовым инвентарём и летней мебелью

Почему балкон стоит подготовить до первых морозов

Какие вещи лучше убрать с балкона перед зимой

Фото: iStock/JulieAlexK

Как поступить с велосипедами, самокатами и спортинвентарём

Как организовать хранение на балконе зимой

Как защитить вещи от сырости и конденсата

Что делать с садовым инвентарём и летней мебелью