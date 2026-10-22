Морозы уже близко: что срочно убрать с балкона и как сохранить вещи зимой?
Балкон часто превращается в место для сезонных вещей, запасов и предметов, на которые не хватает места в квартире. Перед холодами важно разобрать это пространство, убрать уязвимые предметы и продумать хранение. Такой подход поможет сохранить порядок и освободить полезную площадь. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему балкон стоит подготовить до первых морозовОсенью температура на улице меняется быстро. Ночью может появиться минусовая температура, а днём — дождь, мокрый снег и сильный ветер. Открытый балкон особенно чувствителен к такой погоде. Влага попадает на коробки, текстиль, садовые принадлежности и бытовые предметы. Холод влияет на материалы, упаковку и содержимое ёмкостей. Подготовка не требует генеральной уборки за один день. Сначала стоит оценить, что хранится на балконе и нужно ли всё это в ближайшие месяцы. Часть вещей пригодится дома, часть можно убрать в кладовую или шкаф, а от ненужного лучше избавиться. После сортировки проще понять, сколько контейнеров, коробок или органайзеров потребуется.
Важно учитывать тип балкона. На застеклённой лоджии вещи меньше страдают от осадков, но температура там всё равно может заметно снижаться. Открытая площадка нуждается в более тщательной организации. Предметы здесь стоит защищать от воды, ветра и грязи.
Какие вещи лучше убрать с балкона перед зимойВ первую очередь стоит проверить текстиль. Пледы, подушки, коврики, чехлы и одежда легко впитывают влагу. Из-за сырости у вещей может появиться неприятный запах. Перед хранением текстиль желательно постирать или почистить, хорошо высушить и сложить в закрывающиеся коробки либо тканевые чехлы. Комнатные растения не стоит оставлять на холодном балконе, если они не предназначены для зимовки на улице. Резкие перепады температуры и сквозняки могут навредить листьям и корням. Цветочные горшки, кашпо и садовый декор тоже требуют внимания. Лёгкие предметы ветер способен опрокинуть или унести, а керамика и хрупкий пластик могут пострадать при замерзании воды.
Следующая категория — бытовая химия, краски, клеи, аэрозоли и другие средства для ремонта. Их условия хранения обычно указывают на упаковке. Если производитель советует держать продукт при плюсовой температуре, его лучше перенести в квартиру или другое подходящее помещение. Не стоит хранить на балконе и продукты, если упаковка не рассчитана на холод и влажность. Электронику, аккумуляторы, зарядные устройства и технику желательно убрать в сухое место. Влага и конденсат могут испортить устройства. Это правило касается гирлянд, колонок, пылесосов, инструментов с аккумуляторами и другой техники, которую жильцы временно оставляют на лоджии.
Как поступить с велосипедами, самокатами и спортинвентарёмВелосипед, самокат, лыжи, санки и другой инвентарь часто хранят на балконе до следующего сезона. Перед этим вещи стоит очистить от пыли и грязи, а затем хорошо просушить. Мокрые колёса, металлические детали и тканевые элементы лучше не оставлять без внимания. Если места мало, велосипед можно поставить вертикально или использовать настенное крепление, если конструкция стены и правила дома это позволяют. Самокат удобно сложить и разместить вдоль стены. Для лыж подойдёт узкий вертикальный угол, где они не будут мешать проходу. Главное — не перегружать балкон и не загромождать выход. Спортивные аксессуары лучше держать отдельно от бытовой химии и ремонтных материалов. Мячи, перчатки, шлемы и защиту удобно складывать в подписанный контейнер. Так нужные вещи легко найти в начале нового сезона.
Как организовать хранение на балконе зимойОснова порядка — понятное разделение предметов по категориям. Например, в одной зоне можно хранить инструменты, в другой — сезонный декор, в третьей — спортивные принадлежности. Не стоит смешивать в одной коробке всё подряд. Поиск нужной вещи займёт больше времени, а содержимое придётся постоянно перебирать. Для балкона подходят пластиковые контейнеры с крышками. Они помогают защитить вещи от пыли и случайных брызг. Прозрачные стенки упрощают поиск, поскольку содержимое видно сразу. Непрозрачные ящики лучше подписать: «инструменты», «новогодний декор», «садовый инвентарь», «летний текстиль». Крупная надпись избавит от необходимости открывать каждую ёмкость.
Картонные коробки пригодятся только в сухом застеклённом пространстве. На открытом балконе картон быстро намокает и теряет форму. Если других вариантов нет, коробку стоит поставить выше уровня пола и дополнительно защитить от влаги. Однако для долгого хранения практичнее выбрать прочные контейнеры. Вертикальное хранение помогает использовать площадь рационально. Узкие стеллажи, полки и настенные органайзеры освобождают пол. Тяжёлые предметы лучше размещать снизу, а лёгкие — выше. При этом важно оставить свободный проход к окну, двери и местам, где может потребоваться уборка.