Стоматолог Никитина объяснила, в каких случаях оправданы золотые коронки

22 октября 2026, 14:46

Стоматолог Никитина: золотые коронки оправданы при сильной нагрузке

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Золотые коронки сегодня устанавливают реже, чем конструкции из керамики и диоксида циркония. Однако в некоторых случаях они остаются подходящим вариантом для протезирования.