Стоматолог Никитина объяснила, в каких случаях оправданы золотые коронки
Золотые коронки сегодня устанавливают реже, чем конструкции из керамики и диоксида циркония. Однако в некоторых случаях они остаются подходящим вариантом для протезирования.
Об этом «argumenti.ru» рассказала врач-стоматолог Ольга Никитина. По словам специалиста, современные керамические коронки прочные и внешне напоминают натуральные зубы. При этом золотые конструкции изготавливают не из чистого золота, а из сплавов с платиной, палладием, серебром или медью.
Никитина предупредила, что при наличии во рту других металлических конструкций — например, старых пломб, штифтов или мостовидных протезов — между разными металлами может возникать гальванический ток. Это способно вызывать металлический привкус и жжение языка. Кроме того, возможна аллергическая реакция на компоненты сплава.
При этом золотые коронки могут быть оправданы для жевательных зубов, которые испытывают сильную нагрузку, в том числе при бруксизме — непроизвольном скрежетании зубами. Такие конструкции подходят и в случаях, когда для керамической коронки недостаточно места: золотой сплав постепенно стирается вместе с соседними зубами и не скалывается.
Врач также отметила, что исправные золотые коронки, которые давно стоят и не вызывают жалоб, не нужно менять без причины. По словам Никитиной, перед протезированием важно учитывать уже имеющиеся во рту металлические конструкции и возможную реакцию организма на выбранный материал.
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