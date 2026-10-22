Россиянин хотел подзаработать и попался в ловушку сотрудников ГАИ

22 октября 2026, 13:40

Желающий заработать извозом москвич попался на подставной поездке и выплатил штраф

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Житель Москвы хотел подзаработать частным извозом на своей премиальной машине, но угодил в подставную поездку, организованную сотрудниками ГИБДД. Об этом пишет телеграм-канал Mash.