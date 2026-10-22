Россиянин хотел подзаработать и попался в ловушку сотрудников ГАИ
Житель Москвы хотел подзаработать частным извозом на своей премиальной машине, но угодил в подставную поездку, организованную сотрудниками ГИБДД. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Автомобилист опубликовал в интернете объявление об услуге, на которое откликнулся молодой человек. Он уточнил маршрут и стоимость, однако созваниваться для обсуждения деталей отказался. При встрече пассажир узнал регистрационный номер и марку машины, объяснив это необходимостью пропуска.
На первом повороте автомобиль остановили автоинспекторы, которые не стали проверять документы, а сразу спросили про перевозку пассажиров. В этот момент подошли другие стражи порядка, а «клиент» вышел из машины «таксиста» и пересел к ним.
Водителю сообщили, что мероприятие плановое, а мужчина является сотрудником ведомства. Ему также объяснили, что спорить не стоит, иначе автомобиль простоит на спецстоянке дольше, а расходы увеличатся. В результате москвич получил штраф 10 тысяч рублей за незаконную перевозку, а его машину эвакуировали на стоянку в Московской области на неделю. Оплачивать штраф автомобилисту пришлось в другом городе.
По словам водителя, сотрудник ГИБДД сам рассказал о схеме, которую «придумали сами и используют два раза в неделю». Правоохранители просматривают соцсети, выявляют водителей и договариваются о поездке — так нарушителей проще находить на дороге, поскольку они приезжают сами. Если бы такого частника заказали на свадьбу, машину не остановили бы, так как «это другое».
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