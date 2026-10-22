«Внезапная смерть на рабочем месте»: Россиянам рассказали, чем чреваты переработки
Психолог Наумова: во время переработок мозг истощается и провоцирует болезни
12-часовой рабочий день, вечерние «часы тишины» для аналитики и планирования, работа в выходные и мысли о работе в отпуске — многие считают это признаком ответственности. Однако специалисты бьют тревогу.
Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» заявила, что за ощущением продуктивности стоит истощённый мозг, а за ним — конкретные болезни и риск внезапной смерти на рабочем месте.
«Человек работает по 12 часов, а организм нет. Хочется сделать больше, лучше, довести детали до идеала. Однако проблема начинается, когда вечерние задержки становятся ежедневными, к ним добавляются работа в выходные и мысли о работе перед сном и в отпуске», — сказала она.
По словам эксперта, с точки зрения нейрофизиологии вечерняя продуктивность — иллюзия, потому что к вечеру префронтальная кора головного мозга истощена.
«То, что мы принимаем за спокойное планирование, аналитику, на самом деле является работой на последних резервах глюкозы. Именно поэтому вечерние задержки — это не героизм, а системный сбой, прямая дорога к выгоранию, снижению эмпатии, нарушению ментального и физического здоровья», — предупредила психолог.
Она добавила, что официальной статистики заболеваний, связанных с переутомлением, в России не ведётся, но общие тенденции пугают.
«Глобальные данные ВОЗ и Международная организация труда подтверждают прямую связь между переработками и смертностью. При работе более 55 часов в неделю риск развития инсульта у мужчин возрастает на треть, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%», — сообщила Наумова.
Переутомление она назвала мощным триггером, который запускает и обостряет конкретные соматические и психические заболевания.
«Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, фибрилляция предсердий способствуют в 96% случаев внезапной смерти на рабочем месте», — объяснила собеседница.
В список последствий переработок она включила синдром эмоционального выгорания, тревожные расстройства, депрессию, хроническую бессонницу, головные боли и напряжение.
«Люди, работающие на износ, болеют в два-три раза чаще», — дополнила психолог.