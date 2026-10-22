«Внезапная смерть на рабочем месте»: Россиянам рассказали, чем чреваты переработки

22 октября 2026, 14:53

Психолог Наумова: во время переработок мозг истощается и провоцирует болезни

Фото: iStock/Ridofranz

12-часовой рабочий день, вечерние «часы тишины» для аналитики и планирования, работа в выходные и мысли о работе в отпуске — многие считают это признаком ответственности. Однако специалисты бьют тревогу.





Психолог Любовь Наумова в беседе с «Радио 1» заявила, что за ощущением продуктивности стоит истощённый мозг, а за ним — конкретные болезни и риск внезапной смерти на рабочем месте.





«Человек работает по 12 часов, а организм нет. Хочется сделать больше, лучше, довести детали до идеала. Однако проблема начинается, когда вечерние задержки становятся ежедневными, к ним добавляются работа в выходные и мысли о работе перед сном и в отпуске», — сказала она.

«То, что мы принимаем за спокойное планирование, аналитику, на самом деле является работой на последних резервах глюкозы. Именно поэтому вечерние задержки — это не героизм, а системный сбой, прямая дорога к выгоранию, снижению эмпатии, нарушению ментального и физического здоровья», — предупредила психолог.

«Глобальные данные ВОЗ и Международная организация труда подтверждают прямую связь между переработками и смертностью. При работе более 55 часов в неделю риск развития инсульта у мужчин возрастает на треть, а риск сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%», — сообщила Наумова.

«Гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, фибрилляция предсердий способствуют в 96% случаев внезапной смерти на рабочем месте», — объяснила собеседница.

«Люди, работающие на износ, болеют в два-три раза чаще», — дополнила психолог.