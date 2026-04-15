«Мощный триггер»: Психолог объяснил, почему подростки с ментальными расстройствами стали статистической нормой
Психолог Громов: наиболее частая проблема детей современного поколения — СДВГ
За последние девять лет число подростков 15–17 лет с диагнозами, связанными с расстройствами психики и поведения, выросло на 53% — с 18,5 тысячи до 28,3% от общего числа наблюдений. Эти данные Росстата пугают родителей и учителей, но эксперты видят в них не только проблему, но и скрытый ресурс.
Детский психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» заявил, что отрицать ухудшение состояния детей уже невозможно.
«Мы вынуждены констатировать эмпирическим образом, наблюдая за детьми в дошкольных учреждениях, в начальных, средних и старших классах, что происходит нарушение ментального здоровья. И этого становится все больше и больше», — сказал он.
Однако, по словам эксперта, нельзя списывать всё только на ухудшение ситуации. Меняется и сама система диагностики.
«Методы диагностики и внимания к обследованию психического здоровья у детей стали более точными, распространёнными, и родители чаще обращают на это внимание. Мы видим здесь двойной результат: с одной стороны, объективно здоровье ухудшается, с другой — точность исследований возрастает», — отметил Громов.
Он рассказал, что самый частый запрос от родителей сегодня — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Он наиболее заметен в школе: ребёнок не может удержать строчку текста, а потом из-за неуспеваемости переходит «в разряд хулиганов».
«На пугающую статистику можно и нужно смотреть иначе. У тех людей, которые своевременно получат психологическую поддержку, вероятность того, что заболевание будет прогрессировать, снижается. Через какое-то время это будут просто здоровые люди», — подчеркнул психолог.
Громов сообщил, что в современном мире на психику детей влияют соцсети: они редко выступают первопричиной, но являются мощным триггером, особенно для тех, у кого уже есть предрасположенность.