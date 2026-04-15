«Мощный триггер»: Психолог объяснил, почему подростки с ментальными расстройствами стали статистической нормой

15 апреля 2026, 15:42

Психолог Громов: наиболее частая проблема детей современного поколения — СДВГ

Фото: istockphoto/Ridofranz

За последние девять лет число подростков 15–17 лет с диагнозами, связанными с расстройствами психики и поведения, выросло на 53% — с 18,5 тысячи до 28,3% от общего числа наблюдений. Эти данные Росстата пугают родителей и учителей, но эксперты видят в них не только проблему, но и скрытый ресурс.





Детский психолог Сергей Громов в беседе с «Радио 1» заявил, что отрицать ухудшение состояния детей уже невозможно.





«Мы вынуждены констатировать эмпирическим образом, наблюдая за детьми в дошкольных учреждениях, в начальных, средних и старших классах, что происходит нарушение ментального здоровья. И этого становится все больше и больше», — сказал он.

«Методы диагностики и внимания к обследованию психического здоровья у детей стали более точными, распространёнными, и родители чаще обращают на это внимание. Мы видим здесь двойной результат: с одной стороны, объективно здоровье ухудшается, с другой — точность исследований возрастает», — отметил Громов.

«На пугающую статистику можно и нужно смотреть иначе. У тех людей, которые своевременно получат психологическую поддержку, вероятность того, что заболевание будет прогрессировать, снижается. Через какое-то время это будут просто здоровые люди», — подчеркнул психолог.