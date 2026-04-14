Психолог назвала пользу от мыслей о смерти

14 апреля 2026, 16:14

Психолог Абравитова: Мысли о смерти полезны для жизни

Мысли о смерти являются полезным качеством для человека, они помогают обрести смысл жизни. Так считает клинический психолог Марианна Абравитова.





Она пояснила, что мысли о смерти помогают людям осознать собственное существование. Они перестают растрачивать жизнь попусту и вкладываются в смыслы. На фоне понимания конечности жизни человек начинает использовать ее «по полной программе» для достижения целей.





«Конечно, люди с философским складом ума — они помнят о смерти и делают жизнь значимой. Тогда отсеивается очень много пустого, лишнего и мусорного. Люди не тратят себя на всякую ерунду. И жизнь становится полноценной и яркой», — заключила Абравитова в разговоре с RT.