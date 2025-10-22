«Мощный циклон»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье

22 октября 2025, 14:50

Синоптик Цыганков: на Москву и Подмосковье движется скандинавский циклон

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Октябрь медленно движется к завершению. Светлых и теплых дней становится все меньше. Чего ждать от погоды дальше?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что погода москвичей и жителей региона радует, потому что температурный фон стоит на 1,5 градуса выше полагающегося, а осадки сохраняются в пределах нормы.





«Стоит мощный скандинавский циклон над Северным морем, и от него фронты с осадками уходят на Западную Европу. Этот атмосферный фронт плавно будет подходить к Москве, и во второй половине субботы начнет активно действовать», — сказала она.

«В ночь с субботы на воскресенье будет облачно и туманно, ожидается небольшой дождь, который продлится до вторника. Но погода будет еще теплой», — дополнил Цыганков.

«За последние два года самый теплый сентябрь был в 2024 году. В этом году было тепло и сухо тоже. По нашим данным, зима ожидается теплой», — поделился прогнозом эксперт.