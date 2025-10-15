Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье появится солнце
Синоптик Цыганков: солнце в Москве и Подмосковье появится 21 октября
Осень подошла к своей сезонной середине. К какой погоде готовится жителям Москвы и Подмосковья?
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас температура на 1,5 градуса ниже нормы.
«По количеству дождей всего 45% осадков выпало. Здесь тоже график выполняется, поэтому природа, как всегда, начертана», — сказал он.
По его словам, погода в Москве и регионе идет по золотой осени, оставляя летний зной далеко позади.
«Вся эта неделя по температуре близка к норме, к выходным будет чуть-чуть выше. Но пасмурность сохранится, солнце увидим только во вторник — 21 октября. Небольшие дожди будут, с перерывом в пятницу. Следующий циклон сформируется на юге к воскресенью», — сообщил синоптик.
Он добавил, что по ночам температура может достигать +5 градусов, а днем до +10. А давление будет расти.