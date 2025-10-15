Синоптик рассказал, когда в Москве и Подмосковье появится солнце

15 октября 2025, 16:52

Синоптик Цыганков: солнце в Москве и Подмосковье появится 21 октября

Фото: Istock/yulenochekk

Осень подошла к своей сезонной середине. К какой погоде готовится жителям Москвы и Подмосковья?





Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас температура на 1,5 градуса ниже нормы.





«По количеству дождей всего 45% осадков выпало. Здесь тоже график выполняется, поэтому природа, как всегда, начертана», — сказал он.

«Вся эта неделя по температуре близка к норме, к выходным будет чуть-чуть выше. Но пасмурность сохранится, солнце увидим только во вторник — 21 октября. Небольшие дожди будут, с перерывом в пятницу. Следующий циклон сформируется на юге к воскресенью», — сообщил синоптик.