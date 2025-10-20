«Промежуточный гребень»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшие дни

20 октября 2025, 12:56

Синоптик Позднякова: погода в Москве и Подмосковье соответствует октябрю

Фото: istockphotoYury Karamanenko

Октябрь медленно движется к своему завершению, а солнце, казалось бы, не собирается больше появляться в Москве и Подмосковье.





Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода в настоящий момент соответствует октябрю.





«День сокращается, солнце светит, но уже не так ярко, поэтому ждать от температуры высоких значений не приходится. В дневные часы практически до конца рабочей недели будет до +8, а в ночные до +2, +5. Это чуть выше климатической нормы», — сказала она.

«Погода определит промежуточный гребень между циклонами, поэтому мы рассчитываем, что в четверг появится хотя бы на несколько минут солнце, а начиная с пятницы, ожидаются осадки. Зима вступит на мокрую, пропитанную влагой землю», — поделилась синоптик.