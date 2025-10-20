«Промежуточный гребень»: Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на ближайшие дни
Синоптик Позднякова: погода в Москве и Подмосковье соответствует октябрю
Октябрь медленно движется к своему завершению, а солнце, казалось бы, не собирается больше появляться в Москве и Подмосковье.
Ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что погода в настоящий момент соответствует октябрю.
«День сокращается, солнце светит, но уже не так ярко, поэтому ждать от температуры высоких значений не приходится. В дневные часы практически до конца рабочей недели будет до +8, а в ночные до +2, +5. Это чуть выше климатической нормы», — сказала она.
По ее словам, будет преобладать облачная погода, небольшой моросящий дождь, северо-восточный ветер, а атмосферное давление к середине недели подрастет.
«Погода определит промежуточный гребень между циклонами, поэтому мы рассчитываем, что в четверг появится хотя бы на несколько минут солнце, а начиная с пятницы, ожидаются осадки. Зима вступит на мокрую, пропитанную влагой землю», — поделилась синоптик.