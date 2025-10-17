Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие дни

17 октября 2025, 13:53

Синоптик Шувалов: на выходных в Москве и Подмосковье заморозков не будет

Фото: iStock/Elena Odareeva

За окном в Москве немилостивый октябрь: хмурость, моросящий дождь. Планирует ли погода как-то измениться, или же не стоит рассчитывать на улучшение ситуации?





Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что октябрь вполне соответствует климатической норме.





«Дефицит солнца будет восполнен, скорее всего, на следующей неделе, со вторника по четверг. Тут появится гребень высокого давления. И есть вероятность того, что обойдемся без осадков. Однако могут быть небольшие заморозки по области, но это как необходимое дополнение к солнечной погоде», — сказал он.



«На выходных заморозков не будет, но ожидаются небольшие дожди. Мы сейчас набираем осадки под зиму, а весну начнем с достаточным количеством влаги в почвенном слое», — объяснил Шувалов.