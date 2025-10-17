Синоптик рассказал о погоде в Москве и Подмосковье на ближайшие дни
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве и Подмосковье заморозков не будет
За окном в Москве немилостивый октябрь: хмурость, моросящий дождь. Планирует ли погода как-то измениться, или же не стоит рассчитывать на улучшение ситуации?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что октябрь вполне соответствует климатической норме.
«Дефицит солнца будет восполнен, скорее всего, на следующей неделе, со вторника по четверг. Тут появится гребень высокого давления. И есть вероятность того, что обойдемся без осадков. Однако могут быть небольшие заморозки по области, но это как необходимое дополнение к солнечной погоде», — сказал он.
По словам синоптика, в ближайшие выходные температура днем будет до +8 градусов, а в ночные часы до +5.
«На выходных заморозков не будет, но ожидаются небольшие дожди. Мы сейчас набираем осадки под зиму, а весну начнем с достаточным количеством влаги в почвенном слое», — объяснил Шувалов.