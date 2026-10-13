Москвичам и жителям столицы рассказали, когда закончатся дожди и выглянет солнце

13 октября 2026, 13:50

Синоптик Позднякова: в пятницу в Москве и области выглянет солнце

Фото: istockphoto/Noppasin Wongchum

Октябрь в Москве и Подмосковье обещает быть переменчивым: синоптики прогнозируют чередование теплых и солнечных дней с затяжными дождями и ночными заморозками. Температура будет колебаться от +15 в начале месяца до околонулевых значений к концу, а количество осадков может превысить климатическую норму.





Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» сообщила, что жители Москвы и области увидят солнце уже в конце недели — с пятницы погоду в регионе будет определять антициклон, и осадки прекратятся.





«Дожди будут идти в столичном регионе в среду и четверг, но уже с пятницы погода изменится. Днём мы ожидаем солнышко, которое хорошо порадует. 16 октября в регионе ожидается переменная облачность без осадков», — сказала она.

«Ожидается ветер переменный, слабый. Температура поднимется выше климатической нормы на 5–6°C. В субботу и воскресенье также будет переменная облачность, без осадков, преобладающая температура в ночные часы 4–9°C; дневная температура 12–17°C», — отметила Позднякова.